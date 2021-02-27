Чем отличается винтовой компрессор от поршневого и что лучше выбрать

Когда предстоит приобрести новый компрессор, многие сталкиваются с проблемой, так как не могут определиться, какой вариант качественнее: поршневой или тот, что работает на винтах.

Считается, что поршневые модели уже устарели. И сейчас почти все производства оборудуются современными, винтовыми моделями. Но, действительно ли они лучше? Чем эти устройства различаются друг от друга? Российские промышленные компрессоры в широком ассортименте представлены на сайте компании https://air-part.ru/category/promyshlennye-rossiyskie-kompressory/.

Чем они отличаются друг от друга

Прежде чем искать отличия, необходимо разобраться в принципе работы каждого из этих устройств.

Из самих названий можно уже получить некоторые ответы. В винтовом устройстве сжатие воздуха осуществляется с помощью винтов. Они вращаются в противоположном направлении друг к другу.

Винты расположены в специальном блоке, наполненном маслом. Это позволяет исключить трение рабочих движущихся элементов. Если говорить о поршневых компрессорах, здесь принцип действия немного другой. Воздух сжимается за счет того, что поршень совершает возвратно-поступательные движения, находясь в цилиндре.

Здесь рабочие элементы трутся друг о друга, что со временем сказывается на качестве их работы, так как они изнашиваются. Это влияет и на КПД, который снижается в зависимости от степени износа рабочих элементов такого оборудования. Следовательно, винтовые компрессоры намного долговечнее поршневых. Первые могут прослужить около 10 лет, в то время как вторые – до 3 лет.

Отличия в работе

Компрессор с поршнем делает остановки во время работы.

Поэтому в тех системах, оборудовании, где требуется подавать воздух в непрерывном режиме, поршневой компрессор использовать невозможно. С этими задачами справится его винтовой аналог.

Он стоит дороже, но с лихвой окупает всю потраченную сумму. У винтового компрессора выше КПД, он дольше служит, реже ломается. Поршневой стоит на 30-40% дешевле, что и продолжает делать его привлекательным для покупателей. Но, при работе такое устройство издает сильный шум за счет вибрации.

Чтобы уменьшить дискомфорт, который возникает от этого, для устройства а нужно соорудить отдельный специальный фундамент, либо выделить помещение.

В винтовых моделях изначально есть специальные резиновые опоры. Они уменьшают вибрацию во время работы. Поэтому они намного тише.

Какой все-таки выбрать

По всем параметрам, за исключением стоимости, выигрывает винтовой компрессор.

Но если бюджет ограничен, можно приобрести поршневой.