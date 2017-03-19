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Светодиодный короб для бизнеса в Краснодаре

19 марта 2017

Вариантов для создания наружной рекламы сегодня невероятное количество. Один из наиболее эффективных способов привлечения внимания потенциальных потребителей – светодиодный короб.

Светодиодный короб для бизнеса

Компания предлагает приобрести подобный товар по приемлемым расценкам.

Особенности этой продукции

Световой короб оснащен современными мощными лампами, которые подсвечивают изображение и делают его более заметным. Это помогает видеть рекламу продукции определенного бренда в вечернее и ночное время.

Яркий свет и красочные картинки безукоризненно справляются с задачей привлечения внимания людей.

Эти изделия имеют множество достоинств:

  • насыщенность и яркость подсветки;
  • превосходная продуктивность эксплуатации;
  • небольшая цена;
  • прекрасная стойкость к влиянию ультрафиолетового    излучения и воздействию перепадов температур;
  • полная безопасность в эксплуатации и длительность    пользования;
  • небольшие затраты на электроэнергию.

Маленький вес устройства и легкость в фиксации на стене – дополнительные преимущества применения этого изделия. Короб будет продуктивно выполнять свое назначение в течение очень долгого периода без поломок и других проблем.

Применение

Данная продукция применяется в рекламе абсолютно любых товаров – от продуктов питания до сигарет и бытовой техники. Лайтбокс позволяет воссоздать любой дизайн вывески с нужной картинкой либо попросту эмблемой вашего предприятия.

Эти устройства можно устанавливать не только прямо на улицах возле своей фирмы, но и внутри помещений для акцентирования внимания на определенной продукции.

Лайтбоксы используются уже много лет подряд и успели доказать повышенную эффективность подобного рекламного метода независимо от выпускаемых товаров или размера населенного пункта.

Светодиодный короб

Почему стоит заказать данные услуги у нас:

  • изготовление световых коробов выполняется с    использованием инновационных материалов и методик, благодаря чему готовое    изделие отличается чудесным качеством;
  • фирма создаст устройство любого размера, от миниатюрного до огромного, которое будет видно издалека;
  • стоимость услуг компании доступная для большинства    клиентов, потому на их заказ не потребуются крупные финансовые расходы.

Отменное качество продукции, безупречное функционирование и продуктивность эксплуатирования делают обращение к нам отличным выходом для каждого заказчика, которому требуется хорошее изделие.

Далее на видео вы можете ознакомиться с процессом подготовки алюминиевого профиля для светодиодной ленты.



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