Технология строительства домов из ракушечника

Сегодня для проведения строительных работ могут быть использованы разнообразные материалы. Но некоторые люди отдают предпочтение такому материалу, как ракушечник. Обусловлено это тем, что он обладает множеством положительных качеств. Качественные каменные дома по выгодным ценам в Севастополе и Крыму строит компания “Новоград”.

Какой материал может быть использован

Для проведения строительных работ могут быть использованы разные виды ракушечника.

Они разделены на такие виды:

Относительно легкий и не очень прочный материал – это М15. Его применяют для конструирования перегородок либо же для возведения дополнительных построек.

Для строительства несущих конструкций либо же возведения основания применяется ракушечник М35. Данное сырье нормально переносит активное воздействие.

Для того чтобы точно установить, насколько прочный ракушечник, следует обратить внимание на внешний вид. В противном случае, могут быть сложности со строительством.

Особенности проведения строительных работ

Чтобы достичь положительного эффекта, следует правильно проводить строительные работы.

Руководствоваться нужно несколькими основными принципами.

Предварительная подготовка площадки и основания. Профессионалы рекомендуют выбирать не очень массивные виды основания. В противном случае, расходы могут быть довольно большими. Оптимальный вариант – ленточный либо свайный фундамент. Все мероприятия можно провести собственными силами, потратив на это минимальное количество времени.

Возведение несущих конструкций. Данное мероприятие можно производить без особых подготовительных работ. В большинстве случаев пользоваться специальными техническими средствами либо конструкциями не нужно. Исключение – возведение строения, которое состоит из нескольких этажей.

Установка перекрытий и кровельных систем. Все мероприятия, связанные с проведением строительных работ, могут выполняться сразу же после установки несущих конструкций. Дополнительные манипуляции в этом случае проводить не нужно.

Что же касается проведения отделочных работ, то их выполнять необязательно. Ведь ракушечник обладает уникальным оформлением, привлекательными качествами.

Строительство дома из ракушечника можно доверять профессионалам. Они смогут провести все строительные работы в короткие сроки, используя для этого наиболее подходящие материалы. Все это избавит от многочисленных сложностей.