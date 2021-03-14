SMM продвижение в социальных сетях в настоящее время является невероятно популярной услугой. Кроме того, профессия эта является одной из самых перспективных. Неудивительно, что так много частных специалистов, которые предлагают подобные услуги.

Как показывает практика, на деле далеко не все из этих частных специалистов гарантируют высокое качество, выполняют тот объём работ, обещанные изначально результаты. Основная проблема в том, что у многих мало опыта, так как они просто закончили курсы и толком не работали, не собрали портфолио.

Если требуется SMM продвижение, лучше обращаться в специализированные компании, которые работают официально, давно, и гарантируют результаты и высокое качество.

Что это такое

Современная жизнь и реалии таковы что любая компания, независимо от того чем она именно занимается, какую продукцию производит, должна присутствовать в соцсетях, так это идеальная площадка для расширения клиентской базы и поиска представителей потенциальной целевой аудитории.

Тем более, что есть все инструменты для того, чтобы транслировать рекламу именно на представителей целевой аудитории, настроив её параметры.

SMM продвижение в социальных сетях позволяет решить следующие задачи:

Увеличить посещаемость сайта или страницы

Повысить узнаваемость бренда

Информировать о скидках акциях

Информировать о новинках

Расширить целевую аудиторию

Сделать потенциальных покупателей более лояльными и расположенными к продукции и услугам, которые предлагает компания.

Кому доверить продвижение в социальных сетях

SMM это тот вид продвижения, который необходимо выполнять постоянно.

Недостаточно просто создать страничку, набрать пользователей, опубликовать несколько постов и успокоиться на этом. Пользователям очень быстро станет скучно и не могут отписаться.

Поэтому необходимо регулярно публиковать новые посты, сторисы, а также рекламировать свою страницу внутри социальной сети чтобы как можно больше людей увидело её и подписалось.

Именно поэтому данную задачу необходимо доверить проверенным, профессионалам. И лучше, чтобы это была компания, так как она будет работать официально с заключением договора и гарантиями.

Это не означает, что частные специалисты поголовно плохо работают. Но, гарантий они не могут дать официально. Поэтому рискованно доверять им долгосрочный проект, если речь идёт о серьезном бренде.