Как получить промокод Яндекс маркет на скидку
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Как получить промокод Яндекс маркет на скидку

5 мая 2025

Промокод на Я.Маркет представляет собой набор символов с цифрами и буквами. Имея актуальный код, его можно вводить в специальное поле, когда оформляется заказ продаваемого товара через сайт или мобильное приложение в этом сервисе. Подробнее узнать про Промокод Яндекс Бизнес на рекламу можно на сайте promokod-biznes.ru.

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Какие скидки работают в Я.Маркете по промокоду

В онлайн-сервисе Яндекса применяются скидки:

  • Такие, которые считаются в процентах. Стоимость товара будет уменьшена на это количество процентов. Диапазон процентов зависит от продавца, может быть от 10 до 90.
  • Фиксированные скидки на определенные суммы. Это, как правило, несколько сотен или тысяч рублей.
  • Право бесплатных доставок – когда оплата доставки полностью отменяется на этот заказ.
  • В виде подарков и бонусов. Когда предоставляются дополнительные товары или услуги во время конкретной покупки.

В любом случае необходимо иметь заранее заготовленный промокод.

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Где берется промокод

Самый простой способ – перейти на сайте самого Я.Маркета к разделу Бонусов.

В этом разделе находятся действующие промокоды. Но на самом сайте они могут быть в ограниченном количестве, или не того вида, который нужен.

Периодически промокоды предоставляются в письмах, если подписаться на рассылку сервиса.

Много промокодов маркета можно найти на сайтах-агрегаторах, занимающихся публикацией промокодов от разных сервисов – через поиск, и у партнеров Я.Маркета. Они позволяют себе формировать скидки за счет своих партнерских скидок.

Среди них такие сайты, как pikabu.ru, 7days.ru, sports.ru со списками промокодов с разными условиями. Например, на категорию товара или конкретный товар, или покупку, начиная с определенной суммы.

Как промокод активировать

Сначала нужно подобобрать промокод нужной категории в одном из источников.

Скопировать или переписать символьный набор цифр и букв промокода. После этого зайти в раздел продаж, и найти нужный товар. Дальше выполнять действия:

  • Начать оформлять покупку, нажав на значок корзины (тележки).
  • Во время оформления на странице появится поле с предложением ввести промокод. Ввести в это поле скопированный или записанный набор символов.
  • После ввода промокода и подтверждения, цена товара на странице оплаты покупки изменится на указанную раньше сумму или процент.
  • После того, как цена изменилась по условиям промокода, оплачивать товар, оформлять доставку или получать в пункте выдачи.

Важно, что не на все товары одной категории могут быть скидки по промокоду.

Поэтому в выбранной категории нужно подыскать тот вид (модель товара), на который промокод работает.



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