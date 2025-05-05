Как получить промокод Яндекс маркет на скидку

Промокод на Я.Маркет представляет собой набор символов с цифрами и буквами. Имея актуальный код, его можно вводить в специальное поле, когда оформляется заказ продаваемого товара через сайт или мобильное приложение в этом сервисе. Подробнее узнать про Промокод Яндекс Бизнес на рекламу можно на сайте promokod-biznes.ru.

Какие скидки работают в Я.Маркете по промокоду

В онлайн-сервисе Яндекса применяются скидки:

Такие, которые считаются в процентах. Стоимость товара будет уменьшена на это количество процентов. Диапазон процентов зависит от продавца, может быть от 10 до 90.

Фиксированные скидки на определенные суммы. Это, как правило, несколько сотен или тысяч рублей.

Право бесплатных доставок – когда оплата доставки полностью отменяется на этот заказ.

В виде подарков и бонусов. Когда предоставляются дополнительные товары или услуги во время конкретной покупки.

В любом случае необходимо иметь заранее заготовленный промокод.

Где берется промокод

Самый простой способ – перейти на сайте самого Я.Маркета к разделу Бонусов.

В этом разделе находятся действующие промокоды. Но на самом сайте они могут быть в ограниченном количестве, или не того вида, который нужен.

Периодически промокоды предоставляются в письмах, если подписаться на рассылку сервиса.

Много промокодов маркета можно найти на сайтах-агрегаторах, занимающихся публикацией промокодов от разных сервисов – через поиск, и у партнеров Я.Маркета. Они позволяют себе формировать скидки за счет своих партнерских скидок.

Среди них такие сайты, как pikabu.ru, 7days.ru, sports.ru со списками промокодов с разными условиями. Например, на категорию товара или конкретный товар, или покупку, начиная с определенной суммы.

Как промокод активировать

Сначала нужно подобобрать промокод нужной категории в одном из источников.

Скопировать или переписать символьный набор цифр и букв промокода. После этого зайти в раздел продаж, и найти нужный товар. Дальше выполнять действия:

Начать оформлять покупку, нажав на значок корзины (тележки).

Во время оформления на странице появится поле с предложением ввести промокод. Ввести в это поле скопированный или записанный набор символов.

После ввода промокода и подтверждения, цена товара на странице оплаты покупки изменится на указанную раньше сумму или процент.

После того, как цена изменилась по условиям промокода, оплачивать товар, оформлять доставку или получать в пункте выдачи.

Важно, что не на все товары одной категории могут быть скидки по промокоду.

Поэтому в выбранной категории нужно подыскать тот вид (модель товара), на который промокод работает.