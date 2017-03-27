да придет идея думающему

Как раскрутить сайт в Яндексе?

27 марта 2017

Яндекс – это поисковая система, которая предоставляет людям возможность быстро найти интересующую их информацию. Поиск осуществляется на основании поисковых запросов, которые и вводятся в строку поисковой машины.

На сайте https://prodex.ua/ Вы сможете осуществить заказ продвижения сайта под ключ. Это обеспечит существенную экономию во времени. Однако, если экономия во времени не интересует, зато экономия в финансах является основной целью, можно попытаться справиться самостоятельно. Но в этом случае никаких гарантий получения положительного результата не будет.

Что такое ТиЦ и для чего он необходим?

 Что такое ТиЦ и для чего он необходим?

ТиЦ – это тематический индекс цитирования. Строго говоря, это показатель, который демонстрирует трастовость сайта «в глазах» поисковой машины. Другими словами, чем выше ТиЦ у сайта, тем выше он будет располагаться в поисковой выдаче по конкретным запросам.

Следовательно, получит большее количество трафика. Продвижение в Яндексе = наращиванию показателя ТиЦ. На означенный показатель воздействует большое количество факторов:

  • качественный контент;
  • оптимизированный интерфейс;
  • наличие мобильной версии у сайта;
  • ссылочная масса;
  • активность пользователей под публикуемыми материалами и т.д.

Следовательно, чтобы добиться высокого показателя, необходимо обеспечить исполнение вышеозначенных параметров. В большинстве случаев триггером всего вышеописанного считается качественные публикации на сайте.

Естественно, это касается не только информационных изданий, но и Интернет-магазинов. То время, которое пользователь находится на сайте, также имеет значение. Вебмастер может контролировать означенные параметры при помощи различных статистических инструментов, также предоставляемых Яндексом.

Чёрные методы продвижения

 Чёрные методы продвижения

Безусловно, не стоит полагать, что Вы умнее всех. Если искусственно пытаться достичь поставленных целей, то алгоритмы поисковой машины немедленно это распознают. В результате на сайт будут наложены санкции.

Речь идёт о фильтре, который в принципе исключает ресурс из поисковой выдачи. Вряд ли подобный результат преследовался, когда начиналось самостоятельное продвижение ресурса.

Именно по этой причине ранее и было указано, что неопытность может привести к существенным задержкам по времени. Если Вам необходим положительный результат в кратчайшие сроки, настоятельно рекомендуется обратиться к профессионалам, которые предоставляют гарантии.

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Егор Щербина расскажет о том, как осуществлять продвижение сайтов в поисковой системе Яндекс:



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