Попадание различных жидкостей на ноутбук – самая распространенная причина поломок этих устройств. В такой ситуации нужно действовать незамедлительно, чтобы увеличить шансы на спасение гаджета. Качественно выполнит ремонт ноутбуков в г. Старый Оскол сервисный центр “Оскол Сервис” https://oskol-service.ru.

Первая помощь

Первое, что необходимо сделать сразу же после попадания жидкости на ноутбук – отключить питание. Действовать необходимо в следующем порядке: вынуть штекер блока питания из соответствующего разъема, извлечь аккумулятор, отключить периферийные устройства (флешку, внешний диск, колонки и т.д.). Модели с несъемным аккумулятором отключаются путем долгого нажатия на кнопку запуска. Очень важно делать все быстро, не пытаясь сохранить файлы, ведь счет идет на секунды.

Далее необходимо раскрыть лэптоп как можно сильнее, слегка встряхнуть и перевернуть его вверх дном, чтобы получилось что-то вроде домика.

Пока жидкость вытекает из перевернутого ноутбука, следует найти чистое полотенце или мягкую салфетку, чтобы аккуратными движениями собрать влагу с корпуса компьютера.

В перевернутом виде лэптоп должен оставаться в сухом теплом месте не менее суток (а лучше 2 дня).

Даже когда кажется, что устройство полностью высохло, включать его нельзя.

Жидкость внутри корпуса могла остаться, что чревато замыканием и началом коррозийных процессов. Поэтому перед включением необходимо провести тщательную диагностику.

Диагностика ноутбука после залития

Для диагностики устройства после просушивания желательно незамедлительно обратиться к специалисту.

А владея необходимыми навыками, можно провести диагностические мероприятия самостоятельно.

Диагностика устройства проводится в следующем порядке:

Сначала необходимо снять клавиатуру. Очистить ее от следов жидкости можно, промыв в теплой воде с мягким моющим составом. После мытья клавиатуру нужно тщательно вытереть и оставить сохнуть на сутки.

Далее необходимо внимательно осмотреть материнскую плату. О том, что на нее попала влага, будет свидетельствовать белый либо желтоватый налет и потемнение мест пайки. Устранить налет можно с помощью обычной зубной щетки и изопропилового спирта. При наличии черных пятен в местах пайки понадобится перепаять пострадавшие участки. Для этого стоит обратиться в сервисный центр, поскольку решение такой задачи по силам только профессионалам.

Далее следует осмотреть все прочие элементы: оперативную память, жесткий диск, Wi-Fi модуль. При обнаружении следов попадания влаги необходимо почистить запчасть.

Когда все компоненты осмотрены и очищены, можно установить их на прежнее место и попытаться включить ноутбук.

Если включить устройство все же не удастся, придется обратиться в сервисный центр для замены вышедших из строя элементов.