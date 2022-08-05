Ноутбук залили водой и он не включается — что делать
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Ноутбук залили водой и он не включается — что делать

5 августа 2022

Попадание различных жидкостей на ноутбук – самая распространенная причина поломок этих устройств. В такой ситуации нужно действовать незамедлительно, чтобы увеличить шансы на спасение гаджета. Качественно выполнит ремонт ноутбуков в г. Старый Оскол сервисный центр “Оскол Сервис”  https://oskol-service.ru.

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Первая помощь

  • Первое, что необходимо сделать сразу же после попадания жидкости на ноутбук – отключить питание. Действовать необходимо в следующем порядке: вынуть штекер блока питания из соответствующего разъема, извлечь аккумулятор, отключить периферийные устройства (флешку, внешний диск, колонки и т.д.). Модели с несъемным аккумулятором отключаются путем долгого нажатия на кнопку запуска. Очень важно делать все быстро, не пытаясь сохранить файлы, ведь счет идет на секунды.
  • Далее необходимо раскрыть лэптоп как можно сильнее, слегка встряхнуть и перевернуть его вверх дном, чтобы получилось что-то вроде домика.
  • Пока жидкость вытекает из перевернутого ноутбука, следует найти чистое полотенце или мягкую салфетку, чтобы аккуратными движениями собрать влагу с корпуса компьютера.
  • В перевернутом виде лэптоп должен оставаться в сухом теплом месте не менее суток (а лучше 2 дня).

Даже когда кажется, что устройство полностью высохло, включать его нельзя.

Жидкость внутри корпуса могла остаться, что чревато замыканием и началом коррозийных процессов. Поэтому перед включением необходимо провести тщательную диагностику.

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Диагностика ноутбука после залития

Для диагностики устройства после просушивания желательно незамедлительно обратиться к специалисту.

А владея необходимыми навыками, можно провести диагностические мероприятия самостоятельно.

Диагностика устройства проводится в следующем порядке:

  • Сначала необходимо снять клавиатуру. Очистить ее от следов жидкости можно, промыв в теплой воде с мягким моющим составом. После мытья клавиатуру нужно тщательно вытереть и оставить сохнуть на сутки.
  • Далее необходимо внимательно осмотреть материнскую плату. О том, что на нее попала влага, будет свидетельствовать белый либо желтоватый налет и потемнение мест пайки. Устранить налет можно с помощью обычной зубной щетки и изопропилового спирта. При наличии черных пятен в местах пайки понадобится перепаять пострадавшие участки. Для этого стоит обратиться в сервисный центр, поскольку решение такой задачи по силам только профессионалам.
  • Далее следует осмотреть все прочие элементы: оперативную память, жесткий диск, Wi-Fi модуль. При обнаружении следов попадания влаги необходимо почистить запчасть.

Когда все компоненты осмотрены и очищены, можно установить их на прежнее место и попытаться включить ноутбук.

Если включить устройство все же не удастся, придется обратиться в сервисный центр для замены вышедших из строя элементов.



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