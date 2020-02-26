Реклама с помощью промоутеров как метод маркетинга

Каждый предприниматель должен понимать, что без рекламного продвижения он не сможет выйти на целевую аудиторию. Конкуренция на рынке сегодня настолько велика, что реклама уже давно стала неотъемлемой частью прямой борьбы за потребителя. Традиционно самой эффективной рекламой (благодаря своему невероятно широкому охвату) остаётся телевизионная. За последние несколько лет реклама в Интернете приблизилась к ТВ максимально близко. Социальные сети предлагают современный инструментарий для выхода на потенциального клиента.

Однако, все вышеозначенные методы требуют от предпринимателя траты существенных бюджетов. До сих пор остаётся рекламный метод, не уступающий вышеозначенным в своей эффективности, однако в значительной мере доступнее в реализации. Подразумевается реклама с помощью промоутеров. На сайте https://promy.ru/ Вы сможете привлечь специалистов для организации подобной рекламной кампании.

Как осуществляется рекламное продвижение листовками?

Промоутер – это человек, который создаёт позитивное впечатление у потенциального клиента о рекламируемой компании. Листовка – один из главных инструментов привлечения.

И промоутер, и листовка потенциально являются слабыми звеньями подобного рекламного метода. Речь идёт о том, что если промоутер – это вялый и безынициативный студент, лениво сующий листовки проходящим мимо людям, положительного эффекта ожидать не приходится.

В то же время, информация, которую содержит листовка, должна быть не только лаконичной, но и выгодной для получателя рекламного материала.

Примером служит бонус или скидка, которая активируется после предъявления листовки на кассу.

Явные преимущества рекламы листовками

Очевидны следующие плюсы:

широкий охват аудитории;

возможность таргетированного воздействия через почтовые ящики;

быстрый рост показателей узнаваемости бренда;

стремительное увлечение продаж.

При этом, означенные эффекты достигаются вполне реальными суммами. Здесь не придётся тратить сотни тысяч рублей для реально заметного продвижения, как в случае с ТВ рекламой или Интернетом.

Несмотря на кажущуюся простоту реализации данной рекламной кампании, осуществление её всё же лучше доверить специалистам.

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В видео рассказывается о стратегии создания мощного трафика через листовки: