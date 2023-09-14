Идёт ли речь о новом игроке рынка или о компании, которая осуществляет свою деятельность на протяжении десятилетий – реклама необходима каждому бизнес-субъекту без исключения. В противном случае об эффективной конкуренции за конечного потребителя и говорить не приходится. Рекламных инструментов сегодня существует такое невероятное количество, что для формирования эффективной рекламной кампании требуются квалифицированные специалисты.

Контекстная реклама, таргетированная реклама, SMM и другие инструменты продвижения не являются взаимозаменяемыми. Что-то более эффективно, что-то лишь потратить бюджет компании, но новых клиентов не приведёт – объём продаж не повысит. Точка Реклама отзывы помогут сделать выбор в пользу профессионалов Интернет-маркетинга.

Индивидуальный подход для каждого

С клиентом сервиса «Точка реклама» будет работать по следующей схеме:

объектевизация (новичок в бизнесе или крупная компания с филиалами по стране);

оценка имеющегося сайта или создание новой площадки (в том числе страниц на маркетплейсах);

выбор лучшей стратегии продвижения;

помощь на каждом этапе.

От актуального состояния бизнеса во многом будет зависеть выбор стратегии продвижения. «Точка реклама» поможет создать Интернет-магазин для клиента за 40 секунд.

Причём площадка будет адаптирована для последующего SEO-продвижения.

Лендинг, магазин на Авито или собственный сайт – вне зависимости от площадки могут быть допущены ошибки, являющиеся причинами низкой конверсии. «Точка реклама» оптимизирует параметры площадки и поможет запустить рекламную кампанию.

Оптимизация рекламных бюджетов

В Интернете слишком много маркетинговых инструментов, чтобы использовать их все одновременно в продвижении. Сервис поможет с выбором лучших рекламных каналов для конкретного бизнеса.

Такой подход позволяет существенно снизить рекламный бюджет заказчика, при этом, не поступившись эффективностью продвижения.

РСЯ, Одноклассники, ВКонтакте, Авито или другие маркетплейсы (Яндекс.Маркет, Ozon, Wildberries и т.д.) – клиенту «Точка реклама» не придётся даже регистрироваться на рекламных площадках.

Опытные маркетологи не только изберут приоритетные направления, но и полностью сформируют рекламную кампанию.

Результат: экономия рекламного бюджета и времени – повышение индикаторов роста (аудитория, узнаваемость, объём прибыли) в близкой перспективе.

В видео будет подробно рассказано о работе сервиса «Точка реклама»: