Что такое лендинг пейдж простыми словами и как его создают

При поиске товаров и услуг в интернете пользователь очень часто попадает на одностраничные сайты. В профессиональной среде их принято называть лендинг пейдж. На одностраничниках никогда нет контекстной рекламы, у них ограниченное меню. Профессионально разработкой сайтов и лендингов с учетом всех потребностей клиента занимается компания nasa.kz. Обратите внимание, как креативно оформлен их собственный лендинг!

Структура – несколько блоков, в которых содержится информация о товаре или услуге, их преимуществах. Создаются лендинг пейджи в одной единственной целью – реклама продукции, выпуском/продажей которой занимается компании либо услуг, которые она предоставляет.

Назначение лендинга

В большинстве случаев одностраничники используются для сбора подписной базы, для чего могут использоваться от одного до нескольких информационных блоков. Наибольшей эффективностью обладают одноблочные лендинги или как их еще принято называть – одноэкранные.

В блоке есть только форма обратной связи, перечисляются выгоды для пользователя, если он зарегистрируется, в качестве бонуса предлагается какой-то подарок. Это может быть электронная книга, скидочный купон, другие привлекательные для подписчика предложения.

Продающий лендинг пейдж состоит из нескольких блоков, в каждом из которых описывается товар, закрываются потребности и возражения покупателей. Обязательно есть блок с отзывами от тех людей, которые уже купили товар или услугу и остались довольны. Задача landing page считается выполненной в том случае, если посетитель оформил подписку.

Из чего состоит landing page

Как правило, в структуру одностраничника входит четыре составляющие – таблицы стилей, картинки, скрипт и HTML код. Поэтому разработка таких сайтов считается самой простой, к тому же скрипты в интернете есть в огромном количестве, многие из которых предлагаются бесплатно.

Для построения блоков используются две распространенные модели – PMPHS и AIDA. В зависимости от целевой аудитории, рекламируемого товара или услуги, осуществляется построение лендинг пейдж по одной из этих моделей.

В одностраничном сайте самым важным блоком принято считать первый экран, задача которого удержать внимание посетителя, так как в большинстве случаев время пребывания его на сайте составляет не более 5 секунд.

Поэтому первый экран должен использоваться по максимуму. По минимуму задача считается выполненной, если посетитель хотя бы перешел к следующему блоку, проявив интерес к рекламируемому товару или услуге, по максимуму – если сделал подписку, оставил свои данные, изъявил желание совершить покупку.