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При банкротстве физ лица что могут забрать

13 декабря 2018

Согласно действующему законодательству, физические лица могут быть признаны банкротами. Для кого-то данный статус является унизительным, но для некоторых людей – это единственный выход в сложной жизненной ситуации. При банкротстве физ лица что могут забрать

Правовые решения позволяют списать с физического лица долги суммой свыше 500 тыс. рублей. После этого, человек перестанет подвергаться нападкам со стороны кредиторов и коллекторов.

Описание процедуры

Инициировать процедуру банкротства могут как кредиторы, так и сам должник. Для этого нужно обратиться в суд с соответствующим заявлением. Данный процесс будет состоять из нескольких обязательных этапов:

  • подготовка заявления и сбор подтверждающей информации. Чтобы человека признали банкротом, необходимо предоставить конкретные доказательства несостоятельности;
  • составление перечня кредиторов, а также проведение описи имущества лица, оказавшегося не платежеспособным;
  • проведение судебного заседания, в ходе которого должны быть рассмотрены все предоставленные документы, изучены факты и принято какое-либо решение. В случае, если физ. лицо признается банкротом, суд должен назначить арбитражного управляющего;
  • управляющий должен осуществить ряд мероприятий, направленных на максимальное погашение всех кредитов. Им составляется конкретный план действий, изучаются все претензии и т.д.;
  • если имеющееся у должника имущество не позволяет рассчитаться с долгами, судом назначается финансовый управляющий. Он организует процесс оценки и распродажи имущества.

Как только суд примет решение о признании должника банкротом, информация об этом должна быть опубликована в специальных изданиях. На сегодняшний день таковыми является ЕФРСБ и «Коммерсант».

При банкротстве физ лица что могут забрать

Какое имущество подлежит реализации

При подготовке искового заявления необходимо составить опись всего имущества должника. Но это не означает, что после признания его банкротом, человек окажется без жилья и личных вещей.

Перечень имущества, подлежащего продаже, составляет финансовый управляющий. Но в него не могут быть включены:

  1. Квартира, являющаяся совместной собственностью. В этом случае может быть востребована лишь доля, принадлежащая банкроту.
  2. Жилье, являющееся единственным у семьи, не было приобретено в ипотеку.
  3. Бытовые вещи, одежда и обувь, а также вещи детей.

Таким образом, в реализации участвуют только то имущество, сособственником которого является должник. Но при этом его жизнь должна остаться на достойном уровне. Если у должника есть постоянный доход, то он может попросить реструктуризацию. Тогда судья обяжет его выплачивать определенную сумму каждый месяц до полного погашения задолженности, но все имущество останется при нем.



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