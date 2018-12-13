При банкротстве физ лица что могут забрать

Согласно действующему законодательству, физические лица могут быть признаны банкротами. Для кого-то данный статус является унизительным, но для некоторых людей – это единственный выход в сложной жизненной ситуации.

Правовые решения позволяют списать с физического лица долги суммой свыше 500 тыс. рублей. После этого, человек перестанет подвергаться нападкам со стороны кредиторов и коллекторов.

Описание процедуры

Инициировать процедуру банкротства могут как кредиторы, так и сам должник. Для этого нужно обратиться в суд с соответствующим заявлением. Данный процесс будет состоять из нескольких обязательных этапов:

подготовка заявления и сбор подтверждающей информации. Чтобы человека признали банкротом, необходимо предоставить конкретные доказательства несостоятельности;

составление перечня кредиторов, а также проведение описи имущества лица, оказавшегося не платежеспособным;

проведение судебного заседания, в ходе которого должны быть рассмотрены все предоставленные документы, изучены факты и принято какое-либо решение. В случае, если физ. лицо признается банкротом, суд должен назначить арбитражного управляющего;

управляющий должен осуществить ряд мероприятий, направленных на максимальное погашение всех кредитов. Им составляется конкретный план действий, изучаются все претензии и т.д.;

если имеющееся у должника имущество не позволяет рассчитаться с долгами, судом назначается финансовый управляющий. Он организует процесс оценки и распродажи имущества.

Как только суд примет решение о признании должника банкротом, информация об этом должна быть опубликована в специальных изданиях. На сегодняшний день таковыми является ЕФРСБ и «Коммерсант».

Какое имущество подлежит реализации

При подготовке искового заявления необходимо составить опись всего имущества должника. Но это не означает, что после признания его банкротом, человек окажется без жилья и личных вещей.

Перечень имущества, подлежащего продаже, составляет финансовый управляющий. Но в него не могут быть включены:

Квартира, являющаяся совместной собственностью. В этом случае может быть востребована лишь доля, принадлежащая банкроту. Жилье, являющееся единственным у семьи, не было приобретено в ипотеку. Бытовые вещи, одежда и обувь, а также вещи детей.

Таким образом, в реализации участвуют только то имущество, сособственником которого является должник. Но при этом его жизнь должна остаться на достойном уровне. Если у должника есть постоянный доход, то он может попросить реструктуризацию. Тогда судья обяжет его выплачивать определенную сумму каждый месяц до полного погашения задолженности, но все имущество останется при нем.