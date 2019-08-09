Кто такой форекс трейдер и чем он занимается? Советы от tradershome

Изначально термин «трейдинг» использовался среди банков, которые покупали и перепродавали ценные бумаги. В данный момент Forex-трейдинг базируется на том же принципе, только в качестве «ценных бумаг» выступает валюта.
Начало данному способу заработка положила Америка, когда доллар начал «прыгать» остальные страны решили создать международный фондовый рынок.
Принцип данного вида трейдинга прост, трейдер выбирает валюту и «ставит» на то упадёт ли или вырастет она за определенный промежуток времени.
Если прогноз правильный, то трейдер получает прибыль, если нет – то трейдеру стоит сразу же продать свою валюту, чтобы максимально снизить свои затраты. Много полезных советов для трейдера можно найти на сайте tradershome.
Что нужно начинающему трейдеру
- Начальный капитал.
- Хорошие способности к анализу.
- Проверенная методика торговли, дающая прибыль долгосроке.
Важно понимать, что рынок – это не способ заработать легкие деньги. Оптимальный вариант – это вести записную книжку, т. е записывать в неё все свои ходы и ошибки.
Данный способ поможет анализировать все свои и действия и увеличить прибыль. Начинающие трейдеры обычно пытаются зафиксировать определенную прибыль, а опытные всегда пытаются сделать так, чтобы она росла.
Не стоит строить планы на месяцы вперед, потому что рынок – вещь изменчивая.
Определиться, каким образом распорядиться своим капиталом.
- Инвестировать. Т.е отдать более опытному трейдеру и ждать. В таком случае всегда будет риск, ведь любой человек может ошибиться и в таком случае прибыль будет 0.
- Трейдить самому.
В данном случае все зависит от трейдера. Важно то что, многие начинающие трейдеры видят в рынке именно способ легкого заработка и не пытаются углубиться в его основы, тем самым не дают себе шанс действительно заработать. Поэтому не стоит «экономить время» на изучении рынка.
Советы начинающему трейдеру:
- Демо-счет. Это очень полезная функция, которая поможет начинающему трейдеру. Человеку выдают виртуальный счет и доступ к рынку. Благодаря этому легко можно тренироваться «чувствовать рынок» и разрабатывать новые схемы заработка.
- Нельзя идти «наобум», если не уверен в своих действия, то лучше «отойти в сторонку» и наблюдать за рынком, пока ситуация для вас не нормализуется.
- Как уже говорилось – рынок это довольно сложная система алгоритмов, поэтому изначально лучше не делать большие ставки и начинать с малого, постепенно получая ценный опыт и повышая свою прибыль.
- Сам рынок предоставляет бесплатный материал для изучения основ рынка, стоит сразу же изучить его, чтобы понимать базовые термины и действия.