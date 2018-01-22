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Преимущества аренды сервера в Европе: что такое выделенный сервер?

22 января 2018

Если Вы являетесь основателем крупного проекта в Интернете, то рано или поздно Вы придёте к необходимости аренды выделенного сервера. Суть заключается в том, что мощностей обыкновенного хостинга становится недостаточно. В результате, требуется более базисная площадка для обеспечения работоспособности проекта под большой нагрузкой. Подобной площадкой и может стать выделенный сервер.

Аренда сервера в Европе располагает множеством положительных аспектов. В частности, речь идёт о высочайшем уровне аптайма. Кроме того, не стоит забывать о том, что обслуживание выделенного сервера ложиться на плечи арендатора. Хотя, Вы всегда сможете заказать сопроводительное обслуживание.

Почему крупные проекты всегда переходят на выделенный сервер?

Почему крупные проекты всегда переходят на выделенный сервер?

Вышеозначенный вопрос возникает лишь у тех, кто ещё не понимает всех преимуществ вышеозначенного решения. Для понимания глубинного смысла перехода, настоятельно рекомендуется ознакомиться с недостатками традиционных хостингов:

  • если кто-то на хостинге организует спам-рассылку, то неприятности могут коснуться всех проектов;
  • требуемые вычислительные мощности под различные проекты неодинаковы (в результате соседства с мощным проектом, Ваш может страдать от нехватки вычислительных способностей сервера);
  • на хостинге выбором ПО и его администрированием занимаются операторы (Вы в любом случае никогда не получите к нему полного доступа).

Другими словами, несмотря на то, что услуга по предоставлению выделенного сервера оценивается дороже, она опережает традиционный хостинг практически по всем параметрам.

При этом выделенный сервер располагается не у Вас в офисе, а на удалении, в защищённом дата-центре. Выбирая европейских сервер-партнёров, Вы обеспечиваете защиту собственной информации.

Сложность самостоятельной настройки выделенного сервера

Сложность самостоятельной настройки выделенного сервера

Специализированное оборудование используется для того, чтобы максимально эффективно настроить имеющиеся вычислительные мощности под конкретный проект. Безусловно, для этого потребуется произвести ряд тестов и проверок.

Как правило, организаторы проектов для этих целей нанимают профессионалов. Они образуют особый отдел в фирме. Однако, подобное решение нельзя назвать экономически эффективным.

Гораздо проще заказать обслуживание выделенного сервера у поставщика услуг.

Потребуется лишь описать специфику проекта и санкционировать к нему технический доступ.

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В видео демонстрируется техническое сравнение выделенного и виртуального серверов:



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