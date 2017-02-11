образ жизни – креатив

Как выбрать выделенный сервер?

11 февраля 2017

Выделенный сервер используется зачастую для крупных интернет проектов. Начинающему блогеру или интернет магазину вполне хватает обычного, общего сервера.

Выделенный сервер

Но со временем, когда бизнес начинает развиваться и количество посетителей растет, приходится искать альтернативные варианты, так как общее «железо» уже не потянет наплыва посетителей.

Если говорить простым языком, то выделенный сервер – это отдельные компьютеры, которые предоставляются пользователю для постоянной работы виртуальных ресурсов.

Так или иначе, люди с этим столкнувшиеся сразу поймут, о чем идет речь. Тут заметим, что в большинстве случае, пользователи пользуются услугой аренды сервера, что значительно дешевле, нежели покупка.

За человеком закреплено определенное количество вычислительных ресурсов и копия оригинальной ОС. Аренда сервера для Windows заказывается в отдельном порядке.

Выбираем выделенный сервер

Арендуя выделенный сервер, следует обращать внимание на ряд вопросов, которые лучше решить в самом начале. Для начала уточните, в какой стране расположен дата-центр сервера (т.е. где находятся компьютеры физически).

Выбирать месторасположение необходимо, с учетом аудитории, на которую рассчитан проект. Для англоязычных проектов, логично отдавать предпочтение иностранным дата-центрам.

А для русскоязычных – сервера, которые находятся в представленных государствах. Хотя, конечно, бывают и исключения, когда приходится арендовать европейский центр, так как в вашем регионе это может обернуться негативными последствиями.

Также учтите, еще один момент. В некоторых странах устанавливается запрет на размещение определенной информации, и если вы арендуете в представленном государстве сервер, то с интернет проектом могут возникнуть проблемы.

Выбираем выделенный сервер

Обязательно уточняйте стоимость аренды и всех сопутствующих услуг. Также следует спросить у компании, какой объем трафика включен в абонплату, будет ли вам его хватать.

Важным моментом, который необходимо учитывать, называют и фактическую скорость сетевого подключения. В услугах могут указываться параметры скорости соединения непосредственно с портом, подключения сети будет практически в 4 раза медленнее.

Позаботьтесь и о наличии бэкапов. Возможность хранить информацию в другом месте, это дополнительная гарантия безопасности.

Уточните данные и о самом оборудовании. Если оно было в аренде ранее, то существует вероятность его выхода из строя. Потому цена может колебаться в зависимости от самого «железа».

Важным фактором является и техническая поддержка. Круглосуточная работа техподдержки обеспечит бесперебойную работу. И если возникнут проблемы, вы сможете решить ее гораздо быстрее, что автоматически сказывается на бизнесе.

Далее на видео смотрите сравнение характеристик виртуального и выделенного сервера.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • serge: Если делать визитку не самого высокого качества, то можно и в домашних в условиях все сделать, используя...
  • serge: Зависит от вида рекламы. Если это реклама в Интернете, то можно и минимумом персонала обойтись. А если реклама...
  • Кирил: Судьба свела меня с Агентством Независимой Журналистики в 2015 году. Дело в том, что в 2009 году я одолжил...
  • Марина: С Интернетом всё проще. Можно просто накруткой воспользоваться https://goo.gl/8nkT9j
  • Ольга: Никита, если вам нужно, то можете у них http://rosco.su/ узнать, они как раз нам и помогали при ликвидации...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!