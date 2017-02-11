Как выбрать выделенный сервер?

Выделенный сервер используется зачастую для крупных интернет проектов. Начинающему блогеру или интернет магазину вполне хватает обычного, общего сервера.

Но со временем, когда бизнес начинает развиваться и количество посетителей растет, приходится искать альтернативные варианты, так как общее «железо» уже не потянет наплыва посетителей.

Если говорить простым языком, то выделенный сервер – это отдельные компьютеры, которые предоставляются пользователю для постоянной работы виртуальных ресурсов.

Так или иначе, люди с этим столкнувшиеся сразу поймут, о чем идет речь. Тут заметим, что в большинстве случае, пользователи пользуются услугой аренды сервера, что значительно дешевле, нежели покупка.

За человеком закреплено определенное количество вычислительных ресурсов и копия оригинальной ОС. Аренда сервера для Windows заказывается в отдельном порядке.

Выбираем выделенный сервер

Арендуя выделенный сервер, следует обращать внимание на ряд вопросов, которые лучше решить в самом начале. Для начала уточните, в какой стране расположен дата-центр сервера (т.е. где находятся компьютеры физически).

Выбирать месторасположение необходимо, с учетом аудитории, на которую рассчитан проект. Для англоязычных проектов, логично отдавать предпочтение иностранным дата-центрам.

А для русскоязычных – сервера, которые находятся в представленных государствах. Хотя, конечно, бывают и исключения, когда приходится арендовать европейский центр, так как в вашем регионе это может обернуться негативными последствиями.

Также учтите, еще один момент. В некоторых странах устанавливается запрет на размещение определенной информации, и если вы арендуете в представленном государстве сервер, то с интернет проектом могут возникнуть проблемы.

Обязательно уточняйте стоимость аренды и всех сопутствующих услуг. Также следует спросить у компании, какой объем трафика включен в абонплату, будет ли вам его хватать.

Важным моментом, который необходимо учитывать, называют и фактическую скорость сетевого подключения. В услугах могут указываться параметры скорости соединения непосредственно с портом, подключения сети будет практически в 4 раза медленнее.

Позаботьтесь и о наличии бэкапов. Возможность хранить информацию в другом месте, это дополнительная гарантия безопасности.

Уточните данные и о самом оборудовании. Если оно было в аренде ранее, то существует вероятность его выхода из строя. Потому цена может колебаться в зависимости от самого «железа».

Важным фактором является и техническая поддержка. Круглосуточная работа техподдержки обеспечит бесперебойную работу. И если возникнут проблемы, вы сможете решить ее гораздо быстрее, что автоматически сказывается на бизнесе.

Далее на видео смотрите сравнение характеристик виртуального и выделенного сервера.