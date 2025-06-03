Что значит строганный брус

Древесина остается востребованной всегда, благодаря своей экологичности, эстетичности и безопасности. Одним из часто используемых материалов является строганный брус, который представляет собой разновидность, подвергнутую дополнительной обработке для придания гладкости и точности размеров.
Что это
Строганный брус – это универсальный материал, востребованный в строительстве.
Он обрабатывается со всех сторон и имеет гладкую поверхность. В качестве сырья для изготовления применяют твердые лиственные породы, отличающиеся прочностью, а также хвойные, предварительно обработанные смолами для повышения влагостойкости.
Ключевой чертой строганного бруса является его безупречная геометрия и низкое содержание влаги, которое не превышает 15%. Это абсолютно безопасный, экологически чистый и натуральный строительный материал.
Преимущества:
- Высокая экологичность;
- Долговечность;
- Эстетичность;
- Универсальность;
- Правильная геометрия;
- Гладкая поверхность;
- Более высокая точность изготовления по сравнению с нестроганным брусом.
Характеристики данного материала позволяют использовать его при строительстве разных сооружений.
Кроме того, здания из него отлично сохраняют тепло и поддерживают комфортный микроклимат благодаря естественной паропроницаемости.
Виды
Строганый брус представлен несколькими разновидностями, классифицируемыми по способу изготовления и характеристикам. Наиболее распространены цельный, профилированный и клееный варианты.
Цельный
Создается из цельного куска древесины.
Размер сечения может варьироваться. Для минимизации деформаций необходимо обеспечить качественную сушку. Особенности:
- Экологичность;
- Высокая прочность;
- Риск образования трещин в процессе высыхания и усадки.
Профилированный
Имеет особую форму, обеспечивающую плотное соединение элементов, как правило, по принципу «шип-паз». Это гарантирует герметичность стен при сборке.
Особенности:
- Простота и скорость возведения;
- Необходимость выдержки на усадку;
- Вероятность растрескивания при недостаточной просушке.
Клеенный
Производится путем склеивания нескольких слоев ламелей с использованием влагостойкого клея. Эта технология позволяет снизить усадку, увеличить прочность и обеспечить стабильность размеров.
Вариант оптимален для возведения крупных конструкций, где критичны точность и долговечность.