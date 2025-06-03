Что значит строганный брус
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Что значит строганный брус

3 июня 2025

Древесина остается востребованной всегда, благодаря своей экологичности, эстетичности и безопасности. Одним из часто используемых материалов является строганный брус, который представляет собой разновидность, подвергнутую дополнительной обработке для придания гладкости и точности размеров.

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Что это

Строганный брус – это универсальный материал, востребованный в строительстве.

Он обрабатывается со всех сторон и имеет гладкую поверхность. В качестве сырья для изготовления применяют твердые лиственные породы, отличающиеся прочностью, а также хвойные, предварительно обработанные смолами для повышения влагостойкости.

Ключевой чертой строганного бруса является его безупречная геометрия и низкое содержание влаги, которое не превышает 15%. Это абсолютно безопасный, экологически чистый и натуральный строительный материал.

Преимущества:

  • Высокая экологичность;
  • Долговечность;
  • Эстетичность;
  • Универсальность;
  • Правильная геометрия;
  • Гладкая поверхность;
  • Более высокая точность изготовления по сравнению с нестроганным брусом.

Характеристики данного материала позволяют использовать его при строительстве разных сооружений.

Кроме того, здания из него отлично сохраняют тепло и поддерживают комфортный микроклимат благодаря естественной паропроницаемости.

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Виды

Строганый брус представлен несколькими разновидностями, классифицируемыми по способу изготовления и характеристикам. Наиболее распространены цельный, профилированный и клееный варианты.

Цельный

Создается из цельного куска древесины.

Размер сечения может варьироваться. Для минимизации деформаций необходимо обеспечить качественную сушку. Особенности:

  • Экологичность;
  • Высокая прочность;
  • Риск образования трещин в процессе высыхания и усадки.

Профилированный

Имеет особую форму, обеспечивающую плотное соединение элементов, как правило, по принципу «шип-паз». Это гарантирует герметичность стен при сборке.

Особенности:

  • Простота и скорость возведения;
  • Необходимость выдержки на усадку;
  • Вероятность растрескивания при недостаточной просушке.

Клеенный

Производится путем склеивания нескольких слоев ламелей с использованием влагостойкого клея. Эта технология позволяет снизить усадку, увеличить прочность и обеспечить стабильность размеров.

Вариант оптимален для возведения крупных конструкций, где критичны точность и долговечность.



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