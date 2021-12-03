Получение ИНН для иностранца в Украине является популярной услугой, потому что многие граждане других стран вынуждены оформлять такой документ для проведения разнообразных операций. Без него невозможно устроиться на работу официально, заняться предпринимательской деятельностью и заниматься многими другими вещами. С полным списком можно ознакомиться по ссылке https://pereklad.ua/poluchenie-dokumentov/inn-dlya-inostrantsa.

Что дает получение ИНН для иностранца?

Идентификационный код в Украине является одним из основных документов, который присваивается в определенном возрасте налогоплательщикам.

Он необходим для осуществления контроля за проведение финансовой и налоговой деятельности, что является неотъемлемой частью работы государственной машины. Получить такой документ иностранный гражданин может разными способами, в том числе самостоятельно.

Но нужно понимать, что при самостоятельном оформлении придется столкнуться с разнообразными проблемами. Намного проще заручиться поддержкой компетентны специалистов, которые в данной сфере имеют большой опыт и точно понимают, как и что нужно делать. Потребоваться такой документ может в разных случаях, среди которых:

Совершение разнообразных операций через банки. При этом неважно, сколько времени иностранец находится на украинской территории.

Если человек хочет переехать в Украину на совсем.

Получить документ можно в налоговой инспекции.

Обратиться нужно в ее отделение, расположенное по месту проживания. Если обратиться к профессионалам, ситуация многократно упрощается и ускоряется. Комплексный подход становится гарантией успеха.

В бюро переводов можно подготовить еще и нотариальное заверенный загранпаспорт с переводом, без которого получение кода становится невозможным.

Получение документа позволяет проводить разнообразные финансовые операции, подавать заявление на ВНЖ или гражданство, подписывать договора, заниматься предпринимательством, обучение в высших учебных заведениях и пр.

Этапы получения ИНН иностранным гражданином в Украине

Если обратиться к профессионалам, то количество этапов для получения будет не таким и большим. Нужно подготовить доверенность на сотрудника бюро переводов и оформить нотариально заверенную копию загранпаспорта.

Все остальное будет выполнено профессионалами. В среднем получение занимает до шести рабочих дней, что намного быстрей, чем при самостоятельном оформлении. Но в случае возникновения дополнительной срочности процесс может быть ускорен. Предварительно можно проконсультироваться по всем нюансам.