Под мозаичным бассейном подразумевается бетонная чаша, отделанная мозаичной плиткой. Преимущество и отличие мозаики от форматной плитки в том, что она позволяет гибко отделать поверхность любой формы, а технология обеспечивает высокую водонепроницаемость.
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Что такое мозаика на бассейне
Она зарекомендовала себя тысячелетиями на самых красивых объектах. Но всегда была трудоемкой и дорогой – из-за выкладывания множеством мелких частей.
В современной технологии мозаика – это набор стандартных плиток 20×20мм, наклеенных на гибкую пленку. Она наклеивается на плоскость с любой формой, и размоченная пленка снимается.
Остается чистая готовая поверхность, где мозаика повторила любые изгибы.
Мозаика производится из трех материалов:
- Стекла. Сейчас это самый популярный материал благодаря абсолютной водостойкости, и невысокой цене.
- Керамические плитки – для мозаики меньше подходят, и неустойчивые к влаге.
- Мрамор – дорогой материал, для мозаики трудно производимый, и требует защиты.
Стеклянная мозаика идеально подходит для бассейнов, в комплексе с современными водостойкими клеями.
Стопроцентно водостойкая, не боится агрессивных сред и химических средств при мытье. Она же не боится ультрафиолетового излучения на улице, морозов и температурных перепадов в межсезонье.
Преимущество мозаичных бассейнов перед готовыми полимерными:
- В значительном сроке службы – десятилетиями в любой среде;
- В противостоянии любым воздействиям;
- Любая форма и размеры, классический элегантный вид.
Такие бассейны по-настоящему экологически чистые, без любых полимеров.
Строительство мозаичного бассейна
Первый этап – проект, учитывающий оборудование, размеры и объемы чаши.
Дальше планируется участок, и роется котлован под форму бассейна.
Учитывается тип возврата воды – скиммерный или переливной.
Дно котлована выравнивается песком с трамбовкой, после чего настилается дренажный слой щебня по проекту, и тоже трамбуется.
Дальше – подготовка основной части – бетонирования чаши бассейна.
Сначала заливается черновой слой бетона на дно, и после его полимеризации дно утепляется экструдированным полистиролом. Следующий шаг – армирование каркаса чаши бассейна на дне и стенах, двойной сеткой из стальной арматуры 10-12 мм. Арматура дна и бортов связана, для большей жесткости.
Для бортов и ступеней устраивается опалубка щитами из досок, ДСП или листового металла.
Щиты упрочняются, чтобы при заливке бетоном опалубка не распиралась под нагрузкой. Заранее в опалубке закладываются трубы, или готовятся отверстия для них.
Бетон с маркой прочности от 350 заливается сначала на дно, уплотняясь вибраторами.
После заливаются борта порциями по 30 см, с перерывами 2 дня на полимеризацию.
Бетон должен полностью созреть. После этого на клеящих смесях укладывается мозаика.
Лучшей затиркой для нее будет эпоксидная.
С наружной стороны борта в котловане утепляются, гидроизолируются, и засыпаются песком вровень с грунтом, с уплотнением.