Под мозаичным бассейном подразумевается бетонная чаша, отделанная мозаичной плиткой. Преимущество и отличие мозаики от форматной плитки в том, что она позволяет гибко отделать поверхность любой формы, а технология обеспечивает высокую водонепроницаемость.

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Что такое мозаика на бассейне

Она зарекомендовала себя тысячелетиями на самых красивых объектах. Но всегда была трудоемкой и дорогой – из-за выкладывания множеством мелких частей.

В современной технологии мозаика – это набор стандартных плиток 20×20мм, наклеенных на гибкую пленку. Она наклеивается на плоскость с любой формой, и размоченная пленка снимается.

Остается чистая готовая поверхность, где мозаика повторила любые изгибы.

Мозаика производится из трех материалов:

Стекла. Сейчас это самый популярный материал благодаря абсолютной водостойкости, и невысокой цене.

Керамические плитки – для мозаики меньше подходят, и неустойчивые к влаге.

Мрамор – дорогой материал, для мозаики трудно производимый, и требует защиты.

Стеклянная мозаика идеально подходит для бассейнов, в комплексе с современными водостойкими клеями.

Стопроцентно водостойкая, не боится агрессивных сред и химических средств при мытье. Она же не боится ультрафиолетового излучения на улице, морозов и температурных перепадов в межсезонье.

Преимущество мозаичных бассейнов перед готовыми полимерными:

В значительном сроке службы – десятилетиями в любой среде;

В противостоянии любым воздействиям;

Любая форма и размеры, классический элегантный вид.

Такие бассейны по-настоящему экологически чистые, без любых полимеров.

Строительство мозаичного бассейна

Первый этап – проект, учитывающий оборудование, размеры и объемы чаши.

Дальше планируется участок, и роется котлован под форму бассейна.

Учитывается тип возврата воды – скиммерный или переливной.

Дно котлована выравнивается песком с трамбовкой, после чего настилается дренажный слой щебня по проекту, и тоже трамбуется.

Дальше – подготовка основной части – бетонирования чаши бассейна.

Сначала заливается черновой слой бетона на дно, и после его полимеризации дно утепляется экструдированным полистиролом. Следующий шаг – армирование каркаса чаши бассейна на дне и стенах, двойной сеткой из стальной арматуры 10-12 мм. Арматура дна и бортов связана, для большей жесткости.

Для бортов и ступеней устраивается опалубка щитами из досок, ДСП или листового металла.

Щиты упрочняются, чтобы при заливке бетоном опалубка не распиралась под нагрузкой. Заранее в опалубке закладываются трубы, или готовятся отверстия для них.

Бетон с маркой прочности от 350 заливается сначала на дно, уплотняясь вибраторами.

После заливаются борта порциями по 30 см, с перерывами 2 дня на полимеризацию.

Бетон должен полностью созреть. После этого на клеящих смесях укладывается мозаика.

Лучшей затиркой для нее будет эпоксидная.

С наружной стороны борта в котловане утепляются, гидроизолируются, и засыпаются песком вровень с грунтом, с уплотнением.