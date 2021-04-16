Какие запчасти чаще всего требуются для ремонта мотоциклов

Безопасность эксплуатации мотоцикла, как и любого транспортного средства, во многом зависит от качественного и своевременного ремонта.

Такой ремонт предполагает проведение диагностики, выявление неисправных узлов и агрегатов с последующей заменой. Важным элементом в этой цепочке является выбор и установка качественных деталей, изготовленных надёжным производителем. Мотозапчасти в широком ассортименте представлены в интернет-магазине automotozip.com.ua.

Характерные неисправности мотоцикла

Многолетний опыт эксплуатации мотоциклетной техники позволил выявить перечень деталей, которые наиболее часто выходят из строя.

Для каждой модели существует индивидуальный перечень. Однако по основным узлам и агрегатам такой список часто совпадает.

К основным неисправностям, которые проявляются в процессе эксплуатации, относятся:

Элементы электропитания;

Система подачи топлива;

Тормозная система;

Отдельные элементы двигателя;

Трансмиссия (силовая передача);

Колёса.

В системе электропитания наиболее часто происходит нарушение контактов, разряд аккумулятора, выход из строя осветительных приборов и указателей поворотов.

Особое внимание заслуживают свечи. В топливной системе особого внимания заслуживает карбюратор и фильтр. В тормозной системе в процессе эксплуатации (особенно при агрессивном стиле вождения) очень требуется замена тормозных накладок и проверка надёжности крепления тросов привода тормозной системы.

Неисправности двигателя мотоцикла аналогичные как у автомобиля, нарушение компрессии, выход из строя поршневых колец, вкладышей коленчатого вала.

Для силовой передачи неисправности зависят от устройств, осуществляющих передачу вращательного движения от двигателя к колёсам. В современных мотоциклах применяется три вида силовой передачи: цепная, ременная и с помощью карданного вала. Последняя, считается наиболее надёжной и долговечной. Для цепной передачи особое внимание уделяют состоянию звёздочек и так называемого слайдера.

Перечень необходимых запасных частей

Наиболее часто заменяемые детали мотоцикла можно разделить на две категории. К первой относятся детали, которые используются в процессе планового или экстренного ремонта.

К таким деталям относятся:

Элементы двигателя (прокладки, сальники, вкладыши);

Звёздочки, цепь, ремень;

Элементы карбюратора.

Ко второй относятся так называемые расходные материалы. К ним относятся: