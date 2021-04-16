Какие запчасти чаще всего требуются для ремонта мотоциклов
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Какие запчасти чаще всего требуются для ремонта мотоциклов

16 апреля 2021

Безопасность эксплуатации мотоцикла, как и любого транспортного средства, во многом зависит от качественного и своевременного ремонта.

Такой ремонт предполагает проведение диагностики, выявление неисправных узлов и агрегатов с последующей заменой. Важным элементом в этой цепочке является выбор и установка качественных деталей, изготовленных надёжным производителем. Мотозапчасти в широком ассортименте представлены в интернет-магазине automotozip.com.ua.

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Характерные неисправности мотоцикла

Многолетний опыт эксплуатации мотоциклетной техники позволил выявить перечень деталей, которые наиболее часто выходят из строя.

Для каждой модели существует индивидуальный перечень. Однако по основным узлам и агрегатам такой список часто совпадает.

К основным неисправностям, которые проявляются в процессе эксплуатации, относятся:

  • Элементы электропитания;
  • Система подачи топлива;
  • Тормозная система;
  • Отдельные элементы двигателя;
  • Трансмиссия (силовая передача);
  • Колёса.

В системе электропитания наиболее часто происходит нарушение контактов, разряд аккумулятора, выход из строя осветительных приборов и указателей поворотов.

Особое внимание заслуживают свечи. В топливной системе особого внимания заслуживает карбюратор и фильтр. В тормозной системе в процессе эксплуатации (особенно при агрессивном стиле вождения) очень требуется замена тормозных накладок и проверка надёжности крепления тросов привода тормозной системы.

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Неисправности двигателя мотоцикла аналогичные как у автомобиля, нарушение компрессии, выход из строя поршневых колец, вкладышей коленчатого вала.

Для силовой передачи неисправности зависят от устройств, осуществляющих передачу вращательного движения от двигателя к колёсам. В современных мотоциклах применяется три вида силовой передачи: цепная, ременная и с помощью карданного вала. Последняя, считается наиболее надёжной и долговечной. Для цепной передачи особое внимание уделяют состоянию звёздочек и так называемого слайдера.

Перечень необходимых запасных частей

Наиболее часто заменяемые детали мотоцикла можно разделить на две категории. К первой относятся детали, которые используются в процессе планового или экстренного ремонта.

К таким деталям относятся:

  • Элементы двигателя (прокладки, сальники, вкладыши);
  • Звёздочки, цепь, ремень;
  • Элементы карбюратора.

Ко второй относятся так называемые расходные материалы. К ним относятся:

  • Аккумулятор;
  • Лампочки, предохранители;
  • Фильтры;
  • Свечи зажигания;
  • Тормозные колодки;
  • Различные жидкости (масло, гидравлическая жидкость в амортизаторах).



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