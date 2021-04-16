Какие запчасти чаще всего требуются для ремонта мотоциклов

Безопасность эксплуатации мотоцикла, как и любого транспортного средства, во многом зависит от качественного и своевременного ремонта.
Такой ремонт предполагает проведение диагностики, выявление неисправных узлов и агрегатов с последующей заменой. Важным элементом в этой цепочке является выбор и установка качественных деталей, изготовленных надёжным производителем. Мотозапчасти в широком ассортименте представлены в интернет-магазине automotozip.com.ua.
Характерные неисправности мотоцикла
Многолетний опыт эксплуатации мотоциклетной техники позволил выявить перечень деталей, которые наиболее часто выходят из строя.
Для каждой модели существует индивидуальный перечень. Однако по основным узлам и агрегатам такой список часто совпадает.
К основным неисправностям, которые проявляются в процессе эксплуатации, относятся:
- Элементы электропитания;
- Система подачи топлива;
- Тормозная система;
- Отдельные элементы двигателя;
- Трансмиссия (силовая передача);
- Колёса.
В системе электропитания наиболее часто происходит нарушение контактов, разряд аккумулятора, выход из строя осветительных приборов и указателей поворотов.
Особое внимание заслуживают свечи. В топливной системе особого внимания заслуживает карбюратор и фильтр. В тормозной системе в процессе эксплуатации (особенно при агрессивном стиле вождения) очень требуется замена тормозных накладок и проверка надёжности крепления тросов привода тормозной системы.
Неисправности двигателя мотоцикла аналогичные как у автомобиля, нарушение компрессии, выход из строя поршневых колец, вкладышей коленчатого вала.
Для силовой передачи неисправности зависят от устройств, осуществляющих передачу вращательного движения от двигателя к колёсам. В современных мотоциклах применяется три вида силовой передачи: цепная, ременная и с помощью карданного вала. Последняя, считается наиболее надёжной и долговечной. Для цепной передачи особое внимание уделяют состоянию звёздочек и так называемого слайдера.
Перечень необходимых запасных частей
Наиболее часто заменяемые детали мотоцикла можно разделить на две категории. К первой относятся детали, которые используются в процессе планового или экстренного ремонта.
К таким деталям относятся:
- Элементы двигателя (прокладки, сальники, вкладыши);
- Звёздочки, цепь, ремень;
- Элементы карбюратора.
Ко второй относятся так называемые расходные материалы. К ним относятся:
- Аккумулятор;
- Лампочки, предохранители;
- Фильтры;
- Свечи зажигания;
- Тормозные колодки;
- Различные жидкости (масло, гидравлическая жидкость в амортизаторах).