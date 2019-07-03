Оверлоки промышленные: что это, виды и характеристики

Швейное производство в своём развитии не стоит на месте. Напомним, что потребность в одежде для человека является первостепенной. Кроме того, одежда – это не только тканый материал, в который заворачивается тело. Одежда позволяет самовыражать себя, демонстрировать социальный статус, выделяться из общей массы (проявлять индивидуальность). Естественно, за последние несколько лет оборудование, которое используется для производства швейных изделий, существенным образом изменилось.

Рекомендую начинающему предпринимателю, который только открывает собственное ателье, приобрести изначально специализированный оверлок. Этот тип швейного оборудования даёт возможность осуществлять сразу несколько операций, что называется «за один проход». Во-первых, это невероятно экономит время при пошиве. Во-вторых, качество изделий выходит на абсолютно новый уровень.

Для чего необходим оверлок?

Технически оверлок решает следующие задачи:

подрезка материала;

стягивает или растягивает ткань (в зависимости от потребностей дизайнера);

стачивание деталей;

обмётывание срезов;

равномерная сборка края (оборки, рюши и т.д.);

работает одинаково эффективно с любым видом ткани (в том числе и с экстра-тонкими).

Перестраивание между стяжкой и растяжкой ткани выполняется при помощи установки соответствующего дифференциала. Естественно, для замены не нужно быть инженером. Конструкция максимально оптимизирована для пользователя.

Для домашнего использования нет смысла покупать промышленное оборудование. Оно никогда не окупится. Для ателье домашнее швейное оборудование не подходит. Оно попросту не сможет справиться с нагрузкой (различные узлы начнут один за другим выходить из строя).

Пяти- и шестиниточные оверлоки считаются промышленными. Оверлоки 51 класса идеально подходят для использования в ателье.

Производители оверлоков, на которых имеет смысл ориентироваться

Конечно, любой специалист склонен к экономии. Ведь от этого зависит величина его заработка в последующем. Но настоятельно не рекомендуем экономить на оборудовании, которое будет Вас «кормить».

Покупать самый дорогой оверлок на рынке – тоже ошибка! Важно разбираться в технических тонкостях моделей и ориентироваться ни на одного, а сразу на несколько топовых производителей.

К таковым можно отнести: Toyota; Brother; Janome; Bernina.

Смотрите также: Советы по выбору швейной машины. Электронная или электромеханическая швейная машина – какая лучше: http://www.propr.me/kakaya-shvejnaya-mashina-luchshe-elektronnaya-ili-elektromexanicheskaya/?

В ролике представлены различные виды промышленных оверлоков: