Какая швейная машина лучше: электронная или электромеханическая

В нашем высокотехнологичном мире очень популярны вещи, сделанные своими руками или так называемый хенд мейд. В них вкладывают свое умение и душу, поэтому они особенно красивы и дороги.

Для многих таких вещей просто необходима в доме швейная машинка, которая снабжена электромеханическим или электронным приводом. Если у вас еще нет её, то непременно приобретите, такая помощница в доме всегда необходима.

Электромеханические швейные машины JANOME именно тот вариант, который позволит и начинающей мастерице и уже профессиональному мастеру чувствовать себя в процессе работы комфортно и уверенно.

Виды швейных машин и их особенности

Существует только две группы швейных машин:

бытовая швейная машинка, функционал которой рассчитан на пошив моделей от выкройки и до обметки;

промышленная машинка выполняет какую–либо одну операцию, но ее производительность гораздо выше, чем у бытовой машины.

Швейные машинки, которые выпускаются для использования в домашних условиях делятся по своим техническим показателям на электромеханические и электронные.

Основные характеристики

Электронные швейные машинки имеют электронный блок, который и управляет функционалом швейной машинки.

На специальном жидкокристаллическом табло отражается информация о проведении какой-либо швейной операции, например, некоторые современные модели могут давать подсказки, какие виды строчек подходят для выбранной вами ткани, какой размер стежка является оптимальным для данной операции.

Такие функции значительно упрощают процесс шитья и позволяют сшить изделие более качественно и красиво.

Наличие так называемых «мозгов» позволяет без труда запомнить настройки под любой вид материала, автоматически выбирать параметры пошива изделия. Если ваш опыт в швейном деле совсем не велик, вы можете ознакомиться с основными правила пошива изделий из разных тканей.

С такой помощницей любой начинающий мастер может чувствовать себя уверенно. Большое количество операций позволит шить модели разной сложности, даже с вышивкой.

Есть и недостатки у электронных моделей. Такие машинки очень чувствительны к перепадам напряжения в сети, а ремонт электронного блока очень трудоемок и сложен, да и стоимость электронной швейной машинки высока.

Электромеханические модели снабжены электродвигателем. Двигатель приводится в действие нажатием ногой педали. Остальные параметры шитья все устанавливаются и регулируются вручную.

В арсенале таких машинок до двадцати пяти операций, однако такого набора вполне достаточно, чтобы шить модели разной сложности.

Ремонт электромеханических моделей прост, конструкция надежна, а стоимость не велика. Конечно, функциональные возможности значительно меньше, чем у электронной машинки, но для бытового использования их вполне хватает.