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Какая швейная машина лучше: электронная или электромеханическая

21 октября 2018

В нашем высокотехнологичном мире очень популярны вещи, сделанные своими руками или так называемый хенд мейд. В них вкладывают свое умение и душу, поэтому они особенно красивы и дороги.Какая швейная машина лучше: электронная или электромеханическая

Для многих таких вещей просто необходима в доме швейная машинка, которая снабжена электромеханическим или электронным приводом. Если у вас еще нет её, то непременно приобретите, такая помощница в доме всегда необходима.

Электромеханические швейные машины JANOME именно тот вариант, который позволит и начинающей мастерице и уже профессиональному мастеру чувствовать себя в процессе работы комфортно и уверенно.

Виды швейных машин и их особенности

Существует только две группы швейных машин:

  • бытовая швейная машинка, функционал которой рассчитан на пошив моделей от выкройки и до обметки;
  • промышленная машинка выполняет какую–либо одну операцию, но ее производительность гораздо выше, чем у бытовой машины.

Швейные машинки, которые выпускаются для использования в домашних условиях делятся по своим техническим показателям на электромеханические и электронные.

Основные характеристики

Электронные швейные машинки имеют электронный блок, который и управляет функционалом швейной машинки.

На специальном жидкокристаллическом табло отражается информация о проведении какой-либо швейной операции, например, некоторые современные модели могут давать подсказки, какие виды строчек подходят для выбранной вами ткани, какой размер стежка является оптимальным для данной операции.

Какая швейная машина лучше: электронная или электромеханическая

Такие функции значительно упрощают процесс шитья и позволяют сшить изделие более качественно и красиво.

Наличие так называемых «мозгов» позволяет без труда запомнить настройки под любой вид материала, автоматически выбирать параметры пошива изделия. Если ваш опыт в швейном деле совсем не велик, вы можете ознакомиться с основными правила пошива изделий из разных тканей.

С такой помощницей любой начинающий мастер может чувствовать себя уверенно. Большое количество операций позволит шить модели разной сложности, даже с вышивкой.

Есть и недостатки у электронных моделей. Такие машинки очень чувствительны к перепадам напряжения в сети, а ремонт электронного блока очень трудоемок и сложен, да и стоимость электронной швейной машинки высока.

Электромеханические модели снабжены электродвигателем. Двигатель приводится в действие нажатием ногой педали. Остальные параметры шитья все устанавливаются и регулируются вручную.

В арсенале таких машинок до двадцати пяти операций, однако такого набора вполне достаточно, чтобы шить модели разной сложности.

Ремонт электромеханических моделей прост, конструкция надежна, а стоимость не велика. Конечно, функциональные возможности значительно меньше, чем у электронной машинки, но для бытового использования их вполне хватает.



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