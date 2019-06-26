Как выбрать швейную машину для дома

Шитье – не очень популярное в современном мире занятие. Если раньше всю одежду приходилось шить вручную, то сейчас достаточно просто зайти в интернет и выбрать понравившуюся вещь, ну, или на худой конец доехать до ближайшего супермаркета и выбрать там понравившийся фасон.

Но такая доступность вещей привела к одной проблеме: очень легко встретить на улице человека, которому приглянулась та же самая деталь гардероба. Поэтому постепенно шитье возвращается в моду. Первый вопрос, который возникает у человека, решившего начать шить – какую швейную машинку выбрать. Широкий выбор швейных машин можно найти по ссылке.

Виды швейных машинок

Какие швейные машинки вообще бывают? Всего три вида швейных машинок.

Первый – механические. Как понятно из названия, работают они благодаря механическому воздействию: либо за счет давления на педаль, либо за счет вращения ручки. Функционал у таких швейных машинок небольшой: разные размеры строчек, но среди иностранных моделей можно найти и такие, которые «умеют» шить зигзагами. Из плюсов можно отметить прочность, а из минусов, во-первых то, что нужно уметь ими пользоваться (новичкам тяжело приспособится к такой швейной машинке) и то, что в современном мире будет непросто найти такую модель.

Как понятно из названия, работают они благодаря механическому воздействию: либо за счет давления на педаль, либо за счет вращения ручки. Функционал у таких швейных машинок небольшой: разные размеры строчек, но среди иностранных моделей можно найти и такие, которые «умеют» шить зигзагами. Из плюсов можно отметить прочность, а из минусов, во-первых то, что нужно уметь ими пользоваться (новичкам тяжело приспособится к такой швейной машинке) и то, что в современном мире будет непросто найти такую модель. Электромеханические швейные машинки. Идеальный вариант, как для начинающей, так и для опытной швеи. Обычно имеют ножной привод, а виды стежков выбираются с помощью прокрутки колеса. Функционал таких швейных машинок просто поражает: разные виды стежков, возможность обрабатывать швы, делать петли для пуговиц и даже вышивать.

Идеальный вариант, как для начинающей, так и для опытной швеи. Обычно имеют ножной привод, а виды стежков выбираются с помощью прокрутки колеса. Функционал таких швейных машинок просто поражает: разные виды стежков, возможность обрабатывать швы, делать петли для пуговиц и даже вышивать. Мини-компьютеры для шитья. Да, и такое бывает. В принципе от электромеханической швейной машинки отличается наличием электронного дисплея и микропроцессора. Электронный экран поможет выбрать оптимальные параметры настроек для нужного вида ткани и даже запомнит последовательность выполнения всех операций. А самые продвинутые модели могут оверлочить и имеют специальный блок для вышивки, чтобы выполнять сложные рисунки.

Что выбрать для дома?

На этот вопрос стоит отвечать, учитывая два фактора: уровень мастерства и финансовые возможности.

Новичку лучше всего начинать с электромеханической швейной машинки. Во-первых, управление у них интуитивно простое, а, во-вторых, можно подобрать неплохую модель за относительно небольшую стоимость.

Если вы не новичок, но стоимость – решающий фактор, то электромеханическая машинка тоже неплохой вариант, так как у многих моделей неплохой функционал. А вот мини-компьютер стоит значительно дороже, хотя и позволяет выйти на совсем другой уровень шитья.