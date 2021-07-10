Обзор возможностей стартапа по подбору сервисов для бизнеса bizpodbor.ru

Открывая собственное дело, предпринимателю приходится решать огромное количество задач. В особенности это актуально для дела, которое обладает филиальными офисами по всей стране. Для их координации приходится самостоятельно создавать коммуникационные каналы. Рассчитывать исключительно на Интернет или операторов сотовой связи будет ошибкой. Индивидуальное решение под конкретный бизнес гарантирует не только желаемое качество связи, стабильность, но и независимость, защиту от промышленного шпионажа.

Портал bizpodbor.ru на своих страницах аккумулирует полезную информацию о полезных сервисах для бизнесменов. Упрощённый интерфейс не отвлекает от сути. Информация предоставляется просто и понятно. В данный момент площадка рассказывает о сервисах в сферах рекламных сетей и телефонии VoIP.

Телефония от YouMagic.Pro

Очень немногие частные компании, предоставляющие услуги в сфере телефонии, могут предоставить клиенту собственные сим-карты. Связано это с большими расходами на производство и обслуживание подобной системы. Естественно, это неминуемо сказывается на стоимости услуг (в сторону увеличения).

Компания МТТ изначально предоставляла услуги физической телефонии. Но и в сфере мобильного аналога преимущества компании очевидны уже сегодня. Цена всё ещё остаётся выше среднего рынка, но при этом клиент может рассчитывать на весьма гибкие настройки.

Плюсы YouMagic.pro:

корпоративные сим-карты;

АТС;

техподдержка доступна 24/7;

широкий спектр тарифных планов;

возможность использования сим-карт типа FMC.

UIS: современная бизнес-телефония

По ценовой политике UIS является прямым конкурентом MangoTelecom. Всё больше клиентов уходят в UIS из-за дорогой интеграции MangoTelecom с наиболее популярными CRM для бизнеса.

Однако номерная база у MangoTelecom существенно шире. UIS предлагает номера для крупных промышленных городов. Вести бизнес на периферии с этим провайдером будет проблематично.

Neirika.ru: сервис скорее для крупного, чем для среднего бизнеса

Эта компания ориентируется преимущественно на крупных игроков рынка. Ценовая политика весьма привлекательна. Предприниматель может быть спокоен за собственный бюджет. Хотя функционал мог бы быть и побогаче.

Явный минус Neirika – перенаправление SIP-потока. Для работы с ним приходится дополнительно привлекать спецов по работе с Asterisk.