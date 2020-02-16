Как удалить бизнес аккаунт в Фейсбук

Иногда случается, что страница компании становится неактуальной и её необходимо удалить. Такое может случится из-за банкротства компании, прекращения её деятельности или слияния компании с другой компании.

Удалить бизнес аккаунт FB довольно просто. В этой статье мы рассмотрим способ удаления бизнес аккаунта в Фейсбук. Следует учесть, страница ещё будет доступна на протяжении двух недель после отправки запроса на её закрытие.

Пошаговая инструкция по удалению бизнес аккаунта в Фейсбук на ПК

Для удаления бизнес аккаунта необходимо:

Открыть официальный сайт Facebook, далее перейти на свою страницу. На странице открыть опцию меню. В меню найти пункт управление страницами, после чего откроется весь список ваших страниц. Выбрать нужную страницу и открыть её. Щёлкнуть опцию настройки, которая находится вверху страницы.В результате этого действия откроются настройки. Найти вкладку основные. Во вкладке найти опцию удаление страницы. Щёлкнуть по ссылке вашей страницы, как правило, она находится ниже опции удаление страницы. После появления запроса на удаления, подтвердить удаление. Ваша страница будет добавлена в список страниц подлежащих удалению. И по истечении 14 дней её можно будет удалить навсегда. Установкой флажка отменить публикацию, можно удалить страницу из поисковых систем.

Удаление бизнес аккаунта на мобильном телефоне

Чтобы удалить страницу на Фейсбук на мобильном телефоне, нужно:

открыть приложение Фейсбук, на телефоне или смартфоне оно обозначено буквой «f»;

коснитесь значка ☰. После этого действия на экране мобильного устройства появится меню;

далее нажмите опцию страницы. Найдя имя своей страницы, коснитесь надписи. Следующий шаг нужно пропустить;

нажмите значок ... , он находится наверху экрана, в правом углу. После этого снова появится меню;

, он находится наверху экрана, в правом углу. После этого снова появится меню; найдите опцию настройки;

зайдите в раздел основные ;

; далее нужно найти опцию удалить страницу ;

; найдите ссылку на свою страницу;

на свою страницу; коснитесь опции удалить страницу. После этого ваша страница попадёт в список удаляемых, и через 14 дней вы сможете её удалить.

Через 14 дней нужно будет произвести следующие действия:

коснитесь значка «...» ;

; коснитесь опции настройки ;

; откройте опцию основные ;

; найдите свою страницу и нажмите опцию удалить ;

; после появления запроса подтвердите его.

Следует помнить, что после удаления страницы вы уже не сможете создать новую под тем же именем и с тем же адресом.