Как продвинуть бизнес?

Какую бы сферу бизнеса Вы не рассматривали, можно с уверенностью сказать о том, что в любом случае Вам придётся участвовать в конкурентной борьбе. Какой она будет – напряжённой или нет – зависит от выбранного направления. Но конкуренция будет присутствовать всегда.

Наиболее привлекательным путём конкуренции является продвижение. Безусловно, реклама и маркетинг – это основные средства, которые позволят оттянуть на себя часть потенциально заинтересованных в Вашем продукте клиентов. Маркетинговое агентство способно предоставить специалистов, располагающих работающими стратегиями по продвижению бизнеса.

Использование различных площадок для продвижения

Если Вы планируете «раскрутится» в кратчайшие сроки, то Вы ни в коем случае не должны привередничать. Это означает, что абсолютно любая площадка для продвижения Вашего бизнеса должна быть использована:

телевидение;

печатные СМИ;

наружная реклама;

Интернет и т.д.

Дело в том, что различные площадки предоставляют различную эффективность. Естественно, это приводит к различию и в отношении ценовой политики. Но это не должно стать причиной выборочности в отношении маркетингового продвижения.

Напротив, использоваться должно абсолютно всё. Если «специалист» говорит Вам, что с помощью телевидения, Ваш бизнес абсолютно гармонично продвинется и выгодно встанет над конкурентами (при этом в отношении других средств продвижения вообще речи не идёт) смело можете искать другое маркетинговое агентство.

На современном рынке, как на войне – необходимо использовать абсолютно всё и с максимальной эффективностью. В противном случае выйти на лидирующие позиции рынка Вы не сможете никогда.

Увеличение узнаваемости бренда

Стоит также отметить, что продвигать необходимо не только продукцию, но и бренд в целом. Брендирование – это процедура, которая является необходимой. Потенциальный клиент может приобрести продукт лишь у той компании, которую он знает (или думает, что знает).

Достигается это за счёт навязчивой рекламы. Речь идёт о не только о роликах на телевидении в прайм-тайм на главных каналах страны, но и о наружной рекламе, которая располагается не только на билбордах, но и на транспорте.

Благодаря этому, в голове человека сохраняется образ компании, предоставляющей корректный продукт. И когда подобный продукт понадобиться, эта компания станет первой, о которой подумает человек. Именно этого и добиваются маркетологи.

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Ольга Ермилова расскажет о двух стратегиях продвижения бизнеса: