Как проверить уникальность текста?

В проверке уникальности текста нуждаются не только профессионалы, занимающиеся созданием тематического контента. В пример можно привести студента или научного работника, которым также требуется соблюсти требования по показателям оригинальности работ. Интернет предлагает массу вариантов проверки текста на уникальность. Между тем, не каждый из них обеспечит высокие показатели эффективности. Подчас проверка требуется глубокая. Её результаты подтвердят оригинальность (подлинность) текста при возникновении подозрений на плагиат.

Существует специальный софт для решения вышеупомянутых задач. Лидирующие позиции занимает antiplagius – Антиплагиат онлайн. Больше нет необходимости в скачивании приложения на компьютер. Глубокую проверку текста можно произвести в браузере.

Существующие методы обеспечения уникальности

Далеко не каждый автор текста стремится к оригинальности, подлинности. В то же время, выявить неоригинальный текст становится всё сложнее. Сегодня применяются следующие «чёрные» методы достижения уникальности:

замена отдельных букв в слове на аналоги из латиницы (к примеру, литера «а» пишется одинаково в русском и английском языках);

словесная перестановка;

разбавление предложений вставными словами, словосочетаниями;

вставка в текст невидимых знаков и т.д.

То есть, до недавнего времени можно было украсть чужой текст, применить вышеозначенные методы и получить абсолютно оригинальный контент. Однако благодаря Адвего уже сегодня подобное не пройдёт.

Уникальные интеллектуальные алгоритмы осуществляют проверку текстов по целому спектру параметров. Действительно, в сравнении аналогичными сервисами тестирование на уникальность происходит медленнее.

Зато результат проверки является одним из самых точных и авторитетных в Рунете.

Почему уникальность в Интернете так важна?

Для обывателя ответ на этот вопрос является неочевидным. Ведь если информация действительно полезная и проста в усвоении, почему бы не опубликовать её сразу на нескольких площадках.

Важно помнить о том, что подавляющее большинство пользователей сети ищут информацию при помощи поисковых систем (Google, Yandex, Yahoo и т.д.). Алгоритмы поисковиков вынуждены ранжировать сайты – какая-то площадка будет стоять на первом месте в выдаче по конкретному запросу, какая-то на 20-м.

Воровство контента наказывается фильтрами. Позиции площадок с неуникальным контентом намеренно понижаются в поисковой выдаче.

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В видео произведён тест наиболее популярных сервисов для проверки на плагиат: