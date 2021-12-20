Обзор сериала «Р»/ R (2020 г.) и описание сюжета

В данной статье мы рассмотрим описание интересного сериала, вышедшего в 2020 году, под названием “Р”. А ознакомиться с рейтингом лучших сериалов 2020 года можно на сайте https://kogda-data-vyhoda.ru/obzory/70-novye-serialy-2020-kotorye-uzhe-vyshli-top-20-luchshie-novinki-serialov-2020-cmotret-treylery-obzor.html.

Франко Баррон считал свою жизнь вполне удачной, хотя ежедневно переживал массу неприятных моментов. На работе он ожидал продвижения уже 20 лет, и за эти годы начальник так и не подумал повысить зарплату, хотя Баррон работал больше всех в своем офисе.

Супруга постоянно донимала Франко его маленькой зарплатой и несостоятельностью, а дети и вовсе считали его полным неудачником. Однако Баррон старался не обращать на это внимания, пока однажды не узнал шокирующую новость.

Так как отец Франко умер от рака, он каждые полгода проходил обследование, и после очередного посещения больницы врач сообщил, что у Баррона рак поджелудочной железы. Он посоветовал Франко жить на полную, так как ему осталось не больше 2 месяцев, и Баррон последовал совету специалиста.

Первым делом он избил начальника, который в очередной раз попытался унизить Франко. Потом Баррон бросил жену и детей, которые ни во что его не ставили. Франко не знал, что ему делать, и вспомнил о своем лучшем друге по прозвищу Гризли, с которым не виделся уже 10 лет.

С тех пор Гризли стал успешным адвокатом, и был очень богатым человеком. Однако, несмотря на свою занятость, узнав о проблеме друга, Гризли решил развеселить Франко, и отвел его в ночной клуб, после чего у Баррона начались серьезные проблемы.

Сначала все было весело, и Франко впервые в жизни попробовал наркотики, но, когда он заказал частный танец с проституткой и уединился, в зале началась стрельба. Бойню устроил гангстер Лусио Перальто, который пришел в клуб с сумкой, наполненной алмазами, чтобы рассчитаться за партию наркотиков.

Во время стрельбы был убит Гризли, а, когда Франко вышел в зал, раненый Лусио напал на проститутку. Эта женщина чем-то понравилась Франко, и он, не задумываясь, застрелил гангстера.

Франко сбежал со своей новой знакомой, и, не доверяя друг другу, они решили пока действовать вместе, ведь проститутка успела прихватить с собой сумку с алмазами.

Франко не беспокоился за свою жизнь, но, когда его попросили прийти в больницу, и сообщили, что перепутали анализы, а он полностью здоров, Баррон запаниковал. Оно и не удивительно, ведь теперь за ним и его новой знакомой начнет охоту полиция, а также брат убитого Лусио, и у них практически не осталось шансов выбраться из этой ситуации живыми.