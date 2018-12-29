Описание стиральной машины Hotpoint-Ariston VMSL 501 B

Бюджетная стиральная машина отличается высоким качеством и многофункциональностью. Имея компактные размеры, она отлично подходит для небольших помещений.

В глубину размер машины составляет всего 43 сантиметра. Доступная цена обусловлена относительно небольшим максимальным весом загрузки, который составляет 5,5 кг.

Устройство относится к категории энергопотребления «А». За один цикл машина расходует в среднем 49 литров воды. Эта модель отличается достаточно компактным и эргономичным дизайном.

В конструкции предусмотрен фронтальный тип погрузки белья. Если посмотреть подробный обзор стиральных машин, бросается в глаза погрузочный люк этой модели, диаметр которого составляет 34 сантиметра.

Данная характеристика обеспечивает не только удобную погрузку, но и привлекательный внешний вид устройства.

В системе стиральной машины Hotpoint-Ariston VMSL 501 B есть 16 программ, при помощи которых можно настраивать режим стирки под вещи из любых тканей. Есть режим оперативной работы, который позволяет быстро освежить любую вещь.

Пользователям доступна функция отсрочки работы до 12 часов. Можно загрузить машину и отправиться по делам, а вещи будут отжаты четко по возвращению.

Гибкая система настроек позволяет точно отрегулировать температуру воды и скорость отжима при использовании любой из 16 программ.

Такой подход к управлению позволяет в четкости соблюдать любые рекомендации по уходу за вещами, а также экономить расход электроэнергии. Для максимальной экономии электроэнергии есть режим стирки в холодной воде.

Управление режимами их настройка осуществляется при помощи удобного управления, в котором легко разобраться на интуитивном уровне без использования инструкции.

Машина обеспечивает качественное ополаскивание вещей. В них не остается никаких следов порошка. Тщательное ополаскивание очень важно при стирке детских вещей, поскольку кожа малышей раздражается даже из-за незначительного присутствия компонентов средств бытовой химии на одежде.

По окончанию стирки вещей стиральная машина Hotpoint-Ariston VMSL 501 B обеспечивает качественный отжим воды. Скорость вращения при этом достигает 1000 оборотов за минуту.

Одним из недостатков модели является высокий уровень шума, который составляет 79 Дб на максимальных оборотах. Устройство рекомендуется устанавливать в помещениях с качественной звукоизоляцией.

Преимущества и недостатки стиральной машины Hotpoint-Ariston VMSL 501 B

Преимущества:

высокое качество при доступной цене;

много режимов стирки и качественный отжим;

компактные размеры;

надежность и низкий расход электроэнергии.

Недостатки:

относительно небольшая вместительность (до 5,5 кг.);

высокий уровень шума.

Учитывая все характеристики модели можно сделать вывод, что она является отличным бюджетным вариантом для небольших помещений. Стиральная машина обеспечит качественную стирку любой вещи.

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией о том, как провести профилактику для стиральной машины.