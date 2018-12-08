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Сколько стоит ремонт ванны и туалета

8 декабря 2018

Ванная — это особенная комната, в которой чаще всего хочется уединиться, принять ванную, а также именно в этой комнате начинается каждый день с утренних водных процедур. Сколько стоит ремонт ванны и туалета

Учитывая то, что ванная комната обладает повышенной влажностью, то она нуждается в проведении ремонтных работ, наверное чаще, чем другие комнаты. Ремонт можно выполнить самостоятельно, а можно воспользоваться услугами компаний, которые предоставляют данные услуги. Более детальная информация указанна на сайте https://mosrekon.ru/uslugi/remont/remont-sanuzla/.

Принимая решение о том, что необходимо проведения ремонтных работ в ванной комнате и туалете, возникает вопрос о том, с чего же начать. В данной статье разберем последовательность действий и стоимость ремонта.

Сколько стоит ремонт

Один из самых основных и первых вопросов, которые возникают перед началом ремонта. К сожалению, одной точной и фиксированной цены никто не может назвать и ее не существует. Ремонт в ванной, как и ремонт в любой другой комнате зависит от многих определяющих конечную стоимость факторов.

К таким факторам относятся:

  1. Объем помещения.
  2. Стоимость материалов, которые будут использованы в ремонте для облицовки стен, для пола.
  3. Если выполняется замена трубопровода канализации и водоснабжения, стоимость всего необходимо для замены.
  4. Стоимость сантехнических приборов.

Если ремонтные работы вы выполняете полностью самостоятельно, начиная от демонтажа и заканчивая вводом в эксплуатацию, ремонт обойдется дешевле. Так основные затраты пойдут на покупку материалов, оборудования, инструментов. А не будете платить за демонтаж и монтаж.

Сколько стоит ремонт ванны и туалета

Если же выполнять ремонт будет специализированная бригада, то конечно, стоимость будет значительно выше. Также учтите, нужно иметь еще дополнительную сумму денег, для различных мелких и непредвиденных расход, которые обязательно возникнут.

Как примерно посчитать

Если необходимо хотя бы примерно понимать на какую сумму денег рассчитывать, попробуем примерно определить:

  • выполните все необходимые замены. Определитесь с площадью стен и пола, это поможет примерно рассчитать, сколько необходимо плитки и различных средств для предварительной обработки стен или выравнивания;
  • определитесь с тем, нужна ли замена сантехники;
  • определите длину трубопровода воды и канализации.

Если есть объемы, и понимание о том, какой материал необходим, можно отправиться в специализированный магазин, чтобы посмотреть цены на материалы.

Если стоимость не определяющий фактор, конечно лучше выбрать материалы, которые более дорогие и качественные. В таком случае и сам ремонт будет более дорогим. Если денежные средства ограниченны, можно подобрать материалы, которые подойдут по стоимость. Это не проблема, ведь на сегодняшний день выбор очень разнообразен и широк.



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