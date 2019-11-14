Как приготовить торт Красный Бархат рецепт

Этот торт имеет американское происхождение. Готовить его просто даже в домашних условиях. подавать его можно на праздничный стол по любому поводу, ведь это лакомство выглядит очень оригинально и красиво. Подробнее ознакомиться с классическим рецептом торта Красный бархат можно на сайте https://recepti24.ru/torti-i-pirozhnye/tort-krasnyj-barhat-klassicheskij.html.

В состав торта входят такие компоненты, как:

Сахар – 0,5 кило.

Мука пшеничная – 300 граммов.

Масло сливочное – 120 граммов.

Куриные крупные яйца – 4 штуки.

Масло растительного происхождения – 300 граммов.

Жирный кефир -200 миллилитров.

Какао – 50 граммов.

Творог – 300 граммов.

Сода гашёная либо разрыхлитель – 2 маленькие ложки.

Пищевой краситель красного цвета – 3 небольшие ложки.

Чтобы приготовить бисквит, из этих компонентов потребуются жирный кефир, мука пшеничная, какао, яйца, сахар (300 граммов), масло растительное рафинированное (запаха в нем присутствовать не должно), краситель.

Вместо красителя можно применить измельчённую на блендере свёклу с добавлением уксуса либо сока лимона. В тесто нужно поместить полученную кашицу.

Также можно воспользоваться измельчёнными фруктами красного цвета: малиной или же вишней, а также смородиной. Но нужно помнить о том, что в них не нужно добавлять кислоту.

Приготовление торта

В первую очередь следует просеять муку с какао. Далее соединить в отдельной ёмкости сухие ингредиенты: какао и сахар, разрыхлитель и муку. Во второй таре соединяются жидкие составляющие: яйца и краситель, масло растительное и кефир.

После содержимое обеих мисок соединить и при помощи миксера всё перемешать до однородного состояния. В результате получается масса, похожая на пасту, которая имеет красный цвет. Оставить на 30 минут тесто, а по истечении времени разделить его на равные 2 части.

Смазать маслом форму и застелить её пергаментом. После этого влить одну из частей и поставить в духовой шкаф, в котором температурный режим будет составлять 180 градусов.

Выпекать на протяжении 35 минут и проверить на готовность. Форму вынуть и дождаться остывания коржа. Вынуть его. Такие же манипуляции проделать со второй частью теста.

Для приготовления крема потребуется остаток сахара, творог и сливочное масло. Все продукты взбить до однородного состояния при помощи миксера.

Чтобы коржи кремом пропитались хорошо, у них можно срезать верхнюю часть. Далее смазать первую часть кремом и положить вторую. Крем, который остался, потребуется для смазывания боковых сторон. Верхушки с коржей покрошить и посыпать ими торт.