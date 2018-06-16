Не просто модный тренд – светодиодные лампы

Когда тарифы на электроэнергию растут постоянно и весьма существенно, экономить приходится всем – в наше время это отнюдь не модный тренд, а объективная реальность.

При этом никому, разумеется, не хочется отказываться от качественного освещения, являющегося одной из важнейших составляющих комфорта.

Такую возможность предоставляют LED-светодиодные лампочки, которые стремительно завоевывают рынок, вытесняя с него безнадежно устаревшие и неэкономичные модели.

Что тут говорить – ведь стандартная лампа накаливания была разработана больше века назад и за это время ее конструкция радикально не менялась.

Все просто – тонкая нить из тугоплавкого вольфрама при прохождении тока начинает излучать свет, однако при этом сильно нагревается, постепенно изнашивается и примерно через год обрывается, после чего лампа приходит в негодность.

У светодиодных же аналогов все по-другому и электричество расходуется исключительно на создание интенсивного светового потока, а не на бесполезный разогрев спирали, поэтому и энергопотребление у них почти в десять раз меньше при аналогичной яркости света.

Экономия налицо – светодиодные лампы

Световой поток светодиоды генерируют ровный и стабильный, без мерцания, а его спектр близок к естественному. При этом в нем нет ультрафиолетового и инфракрасного диапазонов, которые лишь создают дополнительную нагрузку на глаза и приводят к быстрому утомлению.

Для бытового применения обычно выбирают лампочки с «теплым» и приятным для глаз светом, а для магазинов и офисов – более «холодный», который немного ярче и по своему спектральному составу близок к дневному.

В качестве основного конкурента бытовым LED-лампам обычно называют люминесцентные энергосберегающие лампочки. До появления светодиодных технологий они считались отличной альтернативой лампам накаливания и превосходили их по всем показателям.

Так срок службы у газоразрядных источников составляет около 3-х лет, однако для светодиодных производители гарантируют ресурс в диапазоне 30…50 тысяч часов, а это около пяти лет, и на практике они часто работают и гораздо дольше.

К тому же у «экономок» вследствие частых включений или воздействия низких температур нередко раньше времени выходит из строя стартер, а при разрушении колбы в помещение могут попасть пары ртути, тогда как для светодиодов подобные проблемы не характерны.

Ищите в фирменном салоне-магазине инновационных светильников Люстра-Стиль самые экономные и надежные светодиодные лампы , которые отличаются наиболее длительным сроком службы и минимальным энергопотреблением.

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией о том, почему перегорают светодиодные лампы.