он думал и был вознагражден идеей

5 секретов успешного квартирного переезда в Киеве

4 февраля 2020

Переезд — хлопотная процедура, которая даже при тщательной подготовке может создать массу неприятных ситуаций и даже застать врасплох.

Поэтому начиная подготовку к отправке имущества с одной квартиры на другую нужно продумать все нюансы, все мелочи и обязательно заручиться помощью профессионалов, которые помогут не только переехать, но и сгладить все острые углы этого непростого и довольно затратного для нервной системы процесса.

Правильная организация — залог успеха

В настоящее время квартирный переезд в Киеве не нужно планировать самостоятельно. Как только это мероприятие намечается, сразу нужно отыскать самую хорошую логистическую компанию , располагая большим автопарком машин, способных вместить в своих кабинах имущество квартиры:

  • однокомнатной,
  • двухкомнатной,
  • трехкомнатной.

Среди имеющихся грузовиков вместе со специалистами логистической компании нужно подобрать равно ту машину, которая подойдет идеально, вместит в фургон все необходимые к перевозке:

  • коробки,
  • мебель,
  • сумки.

Специалисты профессиональной компании по переездам смогут дать несколько советов о том, как правильно организовать переезд, как маркировать коробки с имуществом, как их правильно упаковывать.

Главные секреты

Чтобы переехать с минимальными материальными и моральными потерями, нужно знать об основных секретах, помогающих переехать быстро, просто и без нервотрепки.

  1. Нужно запастись достаточным количеством коробок, сумок, взяв тару с запасом.
  2. Нельзя набивать тару доверху вещами, стоит оставлять небольшое пространство.
  3. Коробки и сумки, упаковки с разобранной мебелью маркируется специальными цветными стикерами.
  4. Комнаты в новой квартире тоже маркируется цветными стикерами.
  5. В качестве тары лучше использовать современные биг-бэги или картонные короба, приобретённые в специализированной компании.

Спрашивается, зачем маркировать коробки и комнаты цветными стикерами? Всё очень просто. Такая хитрость поможет грузчикам при разгрузке машины с имуществом сразу заставить коробки и сумки в нужную комнату.

Например, кухонное имущество, разложенное по коробкам и сумкам, маркируется с зелёными стикерами. Кухня, соответственно, тоже маркируется зеленым стикерами. Грузчики безошибочного заносят коробки с кухонными имуществом сразу на кухню. Поэтому коробки не придётся переносить из комнаты в комнату, тратя на это время и силы.



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