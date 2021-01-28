Какие неприхотливые комнатные растений выбрать начинающему цветоводу
идеи за чашечкой кофе

Какие неприхотливые комнатные растений выбрать начинающему цветоводу

28 января 2021

Создавать уют в своём жилом помещении желает каждый человек. И для этого очень часто используют комнатные растения. Ведь благодаря им помещение приобретает более оригинальный внешний вид, а также очищается воздушный поток (происходит обогащение кислородом).

Но не у всех есть время постоянно поливать растительность. Из-за этого люди стараются выбирать неприхотливые сорта. К сожалению, не все знают, что именно к ним относится и как правильно ухаживать за культурой. Неприхотливые комнатные растения без проблем переносят сквозняки и пыль, перепады температурного режима и затенённость (солнечные лучи), сухость. Комнатные растения в Киеве недорого предлагает интернет-магазин https://hibox.com.ua/komnatnye-rasteniya.html.

Некоторые растения могут даже при этом выпускать цветы и радовать глаз владельцу красивыми соцветиями.

Виды растений

Наиболее популярным типом считается эхеверия. Благодаря особому строению листвы и стеблей культура может продолжительный период обходиться без воды.

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Поливать её в летний период можно всего дважды в месяц. Иногда культуру называют каменной розой. В конце зимнего периода на листьях этого цветка могут возникнуть соцветия с красно-коричневым либо же с оранжево-жёлтым окрасом. Культура любит солнечные лучи и сухой воздух, а также очень редко поражается вредителями.

Земли требует немного. Именно благодаря такой особенности можно применять этот цветок для создания вертикального панно.

Литопсы также могут называться «живые камни». Ведь их внешность очень напоминает гальку. В дикой природе они могут закапываться в песок в сухие и жаркие дни. Окрас и форма культуры может быть разной. Всё зависит от сорта. Но все они любят солнечные лучи. Полив нужно проводить хотя бы единожды в месяц.

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Но вода попадать на листья не должна, так же как и в щелки между ними. Но хранить цветок при температурном показателе менее 10 градусов не рекомендовано.

Нолина обладает причудливой внешностью. Она также имеет название «лошадиный хвост» или же «слоновья лапа». А всё из-за того, что растение обладает шаровидных стволом и хаотично размещённой листвой.

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Производить полив стоит особенно осторожно. Землю заливать не стоит. Её лучше пересушить немного. Почву в летний период достаточно поливать дважды в месяц.

Ведь влага накапливается в стволе хорошо. Помимо указанных видов неприхотливыми считаются сансевиерия и спатифиллум, каланхоэ и замиокулькас. Все они имеют красивую внешность и не нуждаются в особом уходе.



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