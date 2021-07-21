Как проводится процедура отбеливания зубов ZOOM

Большинству людей известно, что стоматолога необходимо посещать регулярно, даже если нет никаких проблем с зубами. Это нужно как в профилактических целях, чтобы найти любые мельчайшие проблемы, которые ещё не видны обычному человеку и устранить их, так и для проведения каких-то других уходовых процедур. Одними из самых популярных являются ультразвуковая чистка и отбеливание.

Ультразвуковая чистка больше нужноа для того чтобы, как раз, предотвратить возникновение кариеса и других проблем. Отбеливание чисто эстетическая процедура, которая позволяет сделать улыбку белоснежной и роскошной.

В настоящий момент среди многочисленных технологий отбеливания очень востребованной и популярной является ZOOM. Профессиональное отбеливание зубов в Одинцово можно сделать в клинике Комфорт.

Как выполняется отбеливание зубов ZOOM

Данная процедура включает в себя следующие ключевые этапы:

Тщательная очистка и высушивание поверхности всех зубов.

Предварительное нанесение на десневую часть специального защитного состава, чтобы отбеливающее средство не оказало на них негативное воздействие.

Нанесение на сами зубы специального отбеливающего геля.

Активация отбеливающего геля путём воздействия на него специального ультрафиолетового излучения.

Снятие отбеливающего геля с поверхности зубов и защитного состава с дёсен.

Обработка зубов специальным гелем с эффектом реминерализации. Это требуется для того, чтобы восстановить эмаль и снизить чувствительность зубов.

Затем врач оценивает получившийся результат, чтобы понять, удалось ли достичь изначально поставленной цели.

При необходимости процедуру можно будет повторить, если ситуация была серьёзная и зубы очень тёмные или серые из-за курения или каких-то других пагубных привычек. Хотя в большинстве случаев даже одного сеанса отбеливания хватает, потому что это позволяет сделать поверхность зубов светлее на 7-8 тонов.

Преимущества отбеливания зубов ZOOM

Это современная, относительно щадящая процедура, которая оказывает минимальное негативное воздействие на зубы, эмаль.

В составе отбеливающего геля нет никаких агрессивных компонентов. Большую часть работы выполняет ультрафиолет за счёт соответствующих реакций.

Поэтому в результате процедуры зубы получаются белоснежные, красивые и это никак негативно на них не влияет. Поэтому можно периодически повторять такое отбеливание.

Главное чтобы саму процедуру выполнил профессионал, используя качественные расходные материалы и оборудование.