Как проводится процедура отбеливания зубов ZOOM

Большинству людей известно, что стоматолога необходимо посещать регулярно, даже если нет никаких проблем с зубами. Это нужно как в профилактических целях, чтобы найти любые мельчайшие проблемы, которые ещё не видны обычному человеку и устранить их, так и для проведения каких-то других уходовых процедур. Одними из самых популярных являются ультразвуковая чистка и отбеливание.
Ультразвуковая чистка больше нужноа для того чтобы, как раз, предотвратить возникновение кариеса и других проблем. Отбеливание чисто эстетическая процедура, которая позволяет сделать улыбку белоснежной и роскошной.
В настоящий момент среди многочисленных технологий отбеливания очень востребованной и популярной является ZOOM. Профессиональное отбеливание зубов в Одинцово можно сделать в клинике Комфорт.
Как выполняется отбеливание зубов ZOOM
Данная процедура включает в себя следующие ключевые этапы:
- Тщательная очистка и высушивание поверхности всех зубов.
- Предварительное нанесение на десневую часть специального защитного состава, чтобы отбеливающее средство не оказало на них негативное воздействие.
- Нанесение на сами зубы специального отбеливающего геля.
- Активация отбеливающего геля путём воздействия на него специального ультрафиолетового излучения.
- Снятие отбеливающего геля с поверхности зубов и защитного состава с дёсен.
- Обработка зубов специальным гелем с эффектом реминерализации. Это требуется для того, чтобы восстановить эмаль и снизить чувствительность зубов.
Затем врач оценивает получившийся результат, чтобы понять, удалось ли достичь изначально поставленной цели.
При необходимости процедуру можно будет повторить, если ситуация была серьёзная и зубы очень тёмные или серые из-за курения или каких-то других пагубных привычек. Хотя в большинстве случаев даже одного сеанса отбеливания хватает, потому что это позволяет сделать поверхность зубов светлее на 7-8 тонов.
Преимущества отбеливания зубов ZOOM
Это современная, относительно щадящая процедура, которая оказывает минимальное негативное воздействие на зубы, эмаль.
В составе отбеливающего геля нет никаких агрессивных компонентов. Большую часть работы выполняет ультрафиолет за счёт соответствующих реакций.
Поэтому в результате процедуры зубы получаются белоснежные, красивые и это никак негативно на них не влияет. Поэтому можно периодически повторять такое отбеливание.
Главное чтобы саму процедуру выполнил профессионал, используя качественные расходные материалы и оборудование.