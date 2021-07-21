Как проводится процедура отбеливания зубов ZOOM
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Как проводится процедура отбеливания зубов ZOOM

21 июля 2021

Большинству людей известно, что стоматолога необходимо посещать регулярно, даже если нет никаких проблем с зубами. Это нужно как в профилактических целях, чтобы найти любые мельчайшие проблемы, которые ещё не видны обычному человеку и устранить их, так и для проведения каких-то других уходовых процедур. Одними из самых популярных являются ультразвуковая чистка и отбеливание.

Ультразвуковая чистка больше нужноа для того чтобы, как раз, предотвратить возникновение кариеса и других проблем. Отбеливание чисто эстетическая процедура, которая позволяет сделать улыбку белоснежной и роскошной.

В настоящий момент среди многочисленных технологий отбеливания очень востребованной и популярной является ZOOM. Профессиональное отбеливание зубов в Одинцово можно сделать в клинике Комфорт.

Как выполняется отбеливание зубов ZOOM

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Данная процедура включает в себя следующие ключевые этапы:

  • Тщательная очистка и высушивание поверхности всех зубов.
  • Предварительное нанесение на десневую часть специального защитного состава, чтобы отбеливающее средство не оказало на них негативное воздействие.
  • Нанесение на сами зубы специального отбеливающего геля.
  • Активация отбеливающего геля путём воздействия на него специального ультрафиолетового излучения.
  • Снятие отбеливающего геля с поверхности зубов и защитного состава с дёсен.
  • Обработка зубов специальным гелем с эффектом реминерализации. Это требуется для того, чтобы восстановить эмаль и снизить чувствительность зубов.

Затем врач оценивает получившийся результат, чтобы понять, удалось ли достичь изначально поставленной цели.

При необходимости процедуру можно будет повторить, если ситуация была серьёзная и зубы очень тёмные или серые из-за курения или каких-то других пагубных привычек. Хотя в большинстве случаев даже одного сеанса отбеливания хватает, потому что это позволяет сделать поверхность зубов светлее на 7-8 тонов.

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Преимущества отбеливания зубов ZOOM

Это современная, относительно щадящая процедура, которая оказывает минимальное негативное воздействие на зубы, эмаль.

В составе отбеливающего геля нет никаких агрессивных компонентов. Большую часть работы выполняет ультрафиолет за счёт соответствующих реакций.

Поэтому в результате процедуры зубы получаются белоснежные, красивые и это никак негативно на них не влияет. Поэтому можно периодически повторять такое отбеливание.

Главное чтобы саму процедуру выполнил профессионал, используя качественные расходные материалы и оборудование.



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