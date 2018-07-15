На какую сумму нужна страховка для Шенгена?

Естественно, отправляясь в путешествие по Европе, необходимо оформить страховку. Речь идёт не о собственных желаниях туриста. Без страховки во въезде в Евросоюз будет гарантированно отказано. Известно, что минимальная стоимость страховки для ЕС составляет 30 000 долларов. Это не означает, что означенная сумма должна находиться у вас на банковском счету. Для получения шенгенской визы в банке у туриста должны содержаться средства (как правило, не меньше 3 000 евро). Но эти деньги предполагаются для обеспечения проживания в ЕС.

Страховка в страны Шенгена сегодня предоставляется множеством специализированных фирм. Причём страховка это может быть очень разнообразной. Зависит её стоимость от целого ряда факторов. В любом случае, настоятельно не рекомендуется пренебрегать ею, так как цена вполне доступна каждому путешественнику.

Что может покрыть страховка путешественника?

Как правило, люди страхуют себя с целью получения:

медицинской помощи (в том числе и экстренной);

помощи в случае форс-мажорных ситуаций (катастрофы, вызванные человеческим фактором; природные катаклизмы и т.д.);

репатриации тела на родину (в случае смерти на территории ЕС);

помощи детям и т.д.

Минимальный по цене страховой полис сегодня стоит около 400 рублей. Предоставляет его Тинькофф Банк – Страхование. При этом подобный полис обеспечивает защиту по минимально возможному количеству пунктов и действует не более недели.

Годовой страховой полис обойдётся примерно в 3 200 рублей. Естественно, здесь дополнительно придётся выбирать количество дней, так как даже обладателем мультивизы запрещается находиться в ЕС в течение всего календарного года.

Оценка возможных рисков

Перед тем, как отправиться в страну, постарайтесь максимально подробным образом оценить возможные риски. К примеру, в Италии вероятность землетрясений или терактов достаточно низка.

Однако, в Италии весьма развит гастрономический туризм. Это означает, что существует потенциальная вероятность отравления или сильной, стремительной аллергической реакции.

Отправляясь в Венецию, настоятельно рекомендуем застраховать себя от любых видов краж. На главной площади или во время карнавала карманники устраивают настоящий беспредел – Вы можете оказаться без кошелька и смартфона, но при этом даже не заметите, когда кража была совершена.

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В видео рассказывается о туристической медицинской страховки для Шенгена: