Как Blockchain может сделать путешествия более приятными?

Мир криптовалют ценен не только своими финансовыми активами, чья стоимость постоянно растет, но и технологией, на основе которой они функционируют.

Blockchain — децентрализованная база данных, интересущая IBM, Microsoft, BNP Paribas, Alibaba и другие крупные компании.

Не удивительно, что в последние 2-3 года появилось множество проектов, заточенные под разнообразные сферы жизни с решениями на основе блокчейн. Туризм также не стал исключением.

Сегодня мы расскажем об интересном проекте, который хочет облегчить организационную часть путешествий для всех и каждого, привлекая к этому технологию будущего.

TravelChain: туризм нового поколения

TravelChain — платформа на базе Blockchain, которая объединяет как путешественника, так и туристические компании, помогая им эффективно найти друг друга.

Что же здесь интересного для туристов? Пользователи этой сети могут самостоятельно контролировать данные о себе — только они решают, кому их раскрывать.

При этом, дав доступ к сведениям, можно получить вознаграждение в "местной" валюте — TravelToken. Кроме этого, при желании пользователя, платформа может содержать данные о том какие страны он посещал, какие рестораны выбирал, какими видами спорта занимался, какой отдых предпочитает и т.д.

Благодаря этому каждый конкретный человек сможет получить уникальное предложение от отелей, ресторанов, с учетом своих вкусов и предыдущего опыта.

Также TravelChain решает проблему с высокими комиссиями, которые сейчас получают посредники. Сводя бизнес и клиента "напрямую" платформа позволяет неплохо сэкономить.

Преимущество для бизнеса: имея такую информацию о клиентах и получая доступ к общению с ними напрямую, компании могут смело отказываться от массовой рекламы.

Ведь теперь не нужно тратить много денег, чтобы палить “из пушки по воробьям”, действительно целевой таргетинг — вот, что оптимизирует бюджет.

К слову, разработчики TravelChain в начале 2017 года запустили успешный блокчейн-проект Mapala (тревел-блоггинг), база знаний которого постоянно пополняется за счет пользователей, получающих вознаграждение за это.

Чтобы у TravelChain было будущее, его авторы решили выйти на ICO. Это “первичное предложение монет”, которое можно смело назвать аналогом IPO, но в мире криптовалют.

ICO подразумевает сбор средств посредством продажи токенов платформы (проекта) для ее реализации.

Если говорить конкретно про TravelChain, то их монетки можно приобрести с 15 декабря 2017 по 15 февраля 2018 года. Всего планируется продать 693 млн. TravelToken (1 TravelToken = $0.0151), тогда как общая эмиссия 2,1 млрд.

Для оплаты можно использовать ETH, BTC. На сайте проекта сказано, что 50.30% уйдет на разработку, 21.70% — на маркетинг, 19.40% — на операционные расходы, 6.70% — сообществу разработчиков и еще 1.90% покроет юридические услуги. Цель: собрать $10 млн.

А что с рисками?

Здесь стоит сказать, что когда мы говорим про инвестирование, то риски неизбежны. Проекты, выходящие на ICO — не исключение. Однако, всегда можно почитать обзоры и мнения экспертов, чтобы определиться.

Например, сайт-мониторинг icorating.com оценивает инвестиционный рейтинг TravelChain как "Стабильный", называя ее при этом "сложным и амбициозным проектом".

К возможным рискам эксперты относят: техническую реализацию (сейчас сложно сказать, удастся ли воплотить все задуманное), возможные сложности с формированием "жизнеспособного сообщества", а также небольшой бюджет на маркетинг.

Заключение

ICO для таких проектов как TravelChain — идеальное решение. Идея, которая точно будет интересна многим, собирает вокруг себя единомышленников, готовых инвестировать в будущее.

Если говорить в целом про крипто-индустрию, то ее популярность растет день ото дня и ее приверженцев ждет еще много интересных проектов, в которых можно поучаствовать благодаря ICO.

Криптовалюта сейчас — это очень ликвидный актив, так BTC, LTC или ETH можно без проблем обменять на биржах/обменниках (например https://100btc.kiev.ua/exchange_btc_p24uah5/) всего в несколько кликов.

Примечание: эта статья носит сугубо информационный характер и не призывает инвестировать в конкретный проект или ICO в целом.

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезной информацией про то, что такое TravelChain.