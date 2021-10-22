Людей с ограниченными физическими возможностями в нашей стране огромное количество. Увы, пока мы не можем конкурировать с Европой или Западом в плане доступной среды для инвалидов, потому что там созданы максимально комфортные условия для них. Постепенно, пусть и очень медленно, но и у нас отмечаются сдвиги в лучшую сторону.

Например, сейчас уже на законодательном уровне к некоторым категориям объектов предъявляются достаточно жесткие требования, касающиеся их доступности для маломобильных групп населения.

Для того, чтобы подтвердить, что их здание соответствует всем предписаниям, сдается специальный отчет.

Что это такое

Отчет о доступности о доступности помещения для маломобильных групп населения – представляет собой специальный документ, подтверждающий, что люди с ограниченными физическими возможностями могут посетить его, беспрепятственно добраться до нужного места, воспользоваться уборной и другими помещениями.

Он не пишется и не печатается от руки. Данный документ является официальным и выдается специализированной организацией, которая может осуществлять подобные проверки и выносить в итоге свой вердикт.

Если все в порядке, отчет выдается. Если есть какие-то нарушения, сначала будет выдан промежуточный документ с итогами проверки, а также перечислением всех недочетов. После того, как владелец объекта устранит всех их, он получит заветный отчет с подписями и печатями.

Для прохождения подобной проверки необязательно обращаться в специализированные компании, у которых есть соответствующие лицензии разрешения на осуществление такой деятельности.

Важно предварительно навести о компании справки на всякий случай, чтобы быть уверенным в том, что проверка будет сделана качественно, грамотно.

Иначе, документ можно получить на руки, сдать его в контролирующие инстанции. А потом спустя некоторое время выяснится, что нарушения были, если это не учли в отчете.

Иногда бывает и так, что некоторые компании могут закрыть глаза на те или иные нарушения за определенную плату. В итоге потом проблемы все равно будут у владельцев помещения или компании, которая размещает там свои офисы.

Кто должен сдавать такой отчет

В обязательном порядке такой отчет сдают следующие типы компаний:

Финансовые, страховые компании

Банки

Аптеки

Образовательные учреждения и не только.

При проверке объекта выполняется не только визуальный осмотр, но и изучается проектная документация.

Реальность должна соответствовать тому, что написано на бумаге. Если все хорошо, готовый отчет будет на руках очень скоро. И его можно будет предоставить в проверяющие государственные инстанции.

Источник