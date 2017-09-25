В какое время лучше отдыхать в ОАЭ?

Объединенные Арабские Эмираты привлекательны для туризма. Отметим, что в этой стране окажется предостаточное количество развлечений не только для мусульман, но и для людей других конфессий/атеистов/агностиков. Наличие нефти позволило превратить пустыню в невероятное чудо.

На сайте https://www.rozavetrov.kz/tours/uae/ можно в подробностях ознакомиться с условиями предоставления туров. Отметим, что наиболее привлекательным временем для посещения вышеозначенной страны является промежуток с октября по май. Летом в ОАЭ делать нечего в виду невероятно высоких температур. Однако, многие туристы отправляются и в экстремальный период года исключительно из-за привлекательного шопинга.

Оптимальные месяцы для посещения ОАЭ

В действительности же, оптимальными месяцами можно назвать:

сентябрь;

октябрь;

апрель;

май.

Температура в эти месяцы достаточно комфорта, а вода успевает прогреваться до комфортного состояния.

Часто туристы отправляются в ОАЭ для встречи нового года. Однако, в этот период времени наблюдается сезонное увеличение цен. Ровно те же отели и номера становятся дороже более, чем в два раза.

Вышеозначенный эффект имеет место быть в виду высокого спроса. Дубаи – наиболее популярный город ОАЭ для посещения. Туристическая инфраструктура здесь в особенности широка во всех смыслах этого слова.

Здесь гарантированно найдут, чем занять себя и любитель активного отдыха, и фанат музеев, экскурсий, чудес света (в Арабских эмиратах их предостаточно). Если говорить о музейных комплексах, то особого внимания заслуживает мир Феррари в Абу-Даби.

Священный месяц Рамадан

В священный месяц Рамадан в ОАЭ (как в стране-флагмане исламской культуры и религии) вступает в силу большое количество ограничений. Безусловно, на приезжих из светских стран туристов они не распространяются.

Однако, это налагает определённый отпечаток на цены. Ведь сюда приезжает огромное количество паломников со всего мира. Кроме того, транспортная инфраструктура в виду наплыва большого количества людей начинает давать сбои.

Многие туристические агентства не рекомендуют посещать страну в этот период времени, так как возникает большое количество неудобств, мешающих в полной мере оценить всю красоту и величие ОАЭ.

Дмитрий Богатский расскажет о том, в какие периоды лучше всего посещать ОАЭ: