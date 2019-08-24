Минитрактор Husqvarna – лучший помощник на загородном участке

Владельцы загородной недвижимости прекрасно знают о том, что имущество требует регулярного ухода. Означенное подразумевает стрижку газона, уборку территории от снега в зимний период и т.д. Естественно, если выполнять задачу вручную, то это отнимает огромное количество сил и времени. Автоматизация процессов в любом направлении обеспечивает рост эффективности на сотни процентов. Этот тезис актуален в том числе и для ухода за приусадебным участком. Широкий спектр производителей на рынке обеспечил снижение общей стоимости. Доступность газонокосилок, минитракторов повысилась за последние несколько лет.

На самом деле владельцы загородной недвижимости не покупают специальное оснащение для ухода за участком не потому, что не имеют средств, а из-за неосведомлённости. Нет никаких представлений о принципах выбора минитракторов. Следовательно, всё происходит по старинке. Садовый трактор Husqvarna – это идеальный помощник для владельца загородного коттеджа. Важно! Рынок наводнён китайскими клонами. Категорически рекомендуется покупка лишь у авторизованных дилеров, дистрибьюторов садовой техники.

Техник Маркет: помощь в покупке, оптимальные условия

Говоря о минимизации рисков покупки, подразумевается поставщик, который готов нести ответственность за предлагаемый продукт и после его продажи. Техник Маркет является одним из таковых.

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Универсальные решения – залог экономии

Рекомендуется экономить не на конкретных моделях садовой техники, а на их общем функционале. К примеру, существуют китайские конкуренты Husqvarna. Они отличаются меньшей надёжностью, урезанным функционалом и отсутствием какой-либо гарантии. Конечно, такой продукт обойдётся дешевле.

Однако, у Husqvarna есть масса дополнительного навесного оборудования. Таким образом, газонокосилка может превратиться в снегоуборщик, автодоврник (вращающаяся щётка), грузовой тягач (возможность использования прицепа). При выборе брендового решения экономия достигается за счёт широчайшего функционала и минимального технического обслуживания (огромный ресурс).

В видео приводится тест-драйв садового трактора в самых различных условиях: