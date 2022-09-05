Бриллианты Сердце — особенности огранки
да придет идея думающему

Бриллианты Сердце — особенности огранки

5 сентября 2022

Существует множество видов огранки бриллиантов. Но особой популярностью пользуется бриллиант сердце. Обусловлено это тем, что данный вид огранки позволяет создать уникальный и привлекательный камень, который выделяется оригинальным оформлением.

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Особенности происхождения

Данная огранка была впервые представлена еще несколько столетий назад.

К примеру, данный бриллиант был представлен еще в период правления Елизаветы II.

Что же касается более современных бриллиантов, то они были представлены в начале двадцатого века. Но особой популярностью пользоваться огранка начала в 50-х годах.

Именно в этот период данная разновидность огранки была максимально преображена, а также доведена до совершенства.

Периодически часть огранок выходит из моды, но вот бриллианты Сердце на протяжении всего периода пользуется востребованностью.

Особенности и сложности исполнения

Отличительная особенность данного вида огранки – это наличие 57 граней и более. При этом важно учитывать и то, что может быть разнообразный коэффициент удлинения.

По причине того, что данная разновидность огранки имеет довольно много сложностей, ее выполняют лишь те мастера и ювелиры, которые обладают довольно большой квалификацией.

И для того чтобы произвести оценку качества обработки, специалисты рекомендуют сосредотачиваться не только на весе. Обязательно нужно принимать во внимание чистоту, а также оттенок и дополнительные показатели.

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Какими особенностями выделяется огранка Сердце

Чтобы создать высококачественную огранку, мастера следуют нескольким ключевым принципам.

  • В верхней части формируется своеобразная корона.
  • Нижняя часть называется павильоном. При этом все диагонали располагаются симметрично.

С особой тщательностью мастера выбирают камни, которые будут использованы для огранки. Специалисты тщательно рассчитывают вес.

Для этого используется базовая формула.

При правильном подходе, а также при качественном выполнении специалисты довольно легко скрывают некоторые природные дефекты, которыми обладают алмазы. Стоимость подобных камней с такой огранкой довольно высокая.

Дополнительно определяется и приемлемый вид окантовки.

Отдавая предпочтение бриллиантам Сердце, можно получить в распоряжение привлекательное ювелирное украшение. При этом этот камень может иметь небольшие размеры либо же крупные габариты.



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