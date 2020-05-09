Как разрабатывают стратегию продвижения в соцсетях

На сегодняшний день очень актуальным является продвижение продукта или услуги, бренда в социальных сетях. Независимо от того, что это конкретно, эффект будет, т. к. большинство людей использует соцсети.

Значит, среди них точно найдутся представители потенциальной целевой аудитории. А для того, чтобы довести информацию именно до них, а не просто заказать стандартную рекламу, следует разработать специальную стратегию. Подробнее про разработку SMM стратегии можно узнать на сайте kiwiagency.com.ua.

Что это

Называется продвижение в социальных сетях SMM-стратегией. И рассматривать соцсети, считая, что это непаханое поле не стоит, будучи уверенным в том, что здесь все легко и просто.

Социальные сети давно превратились в настоящее поле боя между брендами, а также маркетологами и SMM-менеджерами, которые ведут настоящую войну за пользователей.

Поэтому, лучше, если намерения серьезные, нанять для этих целей специалиста. Речь идет о частных SMM-менеджерах и специализированных компаниях, которые такие услуги предлагают. Они проанализируют продукт, сам бренд, исходные данные, определят целевую аудиторию и разработают грамотную стратегию.

Как разрабатывается стратегия продвижения в социальных сетях

Это подразумевает несколько этапов:

Выявление сильных и слабых сторон продукта, их анализ.

Определение основных целей, которые преследует рекламодатель.

Анализ ситуации на рынке, конкурентов и целевой аудитории.

Поиск основных каналов продвижения и анализ актуальных трендов, которые наиболее эффективны в данный момент.

Создание качественного контента, в том числе и с нотками креатива. Для этого также можно отдельно обратиться к профессиональным копирайтерам, рекламщикам, которые умеют создавать продающий, интересный контент с интригующим заголовком.

Заказ рекламы в тематических сообществах наиболее популярных у целевой аудитории.

Создание вирусного контента.

Организация честных конкурсов и розыгрышей с реальными призами и победителями.

Постоянный контроль эффективности используемой стратегии и внесение корректив, если есть какие-то слабые места.

Можно, конечно, всем этим заниматься самостоятельно. Но, как показывает практика, новички и те, кто раньше никогда не занимался продвижением в социальных сетях, редко добиваются тех целей, которые ставили изначально.

А все потому, что их «съедят» акулы SMM, работающие на конкурентов. Чтобы такого не было, следует также пользоваться услугами профессионалов. Это позволит минимизировать и оптимизировать затраты на рекламу и продвижение, максимально, при этом, увеличив продажи.