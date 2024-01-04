Интернет-маркетинг продолжает своё активное развитие. Но при этом никто не спешит отказываться от полиграфической продукции в рекламном продвижении. Буклеты, листовки, флаеры – каждое перечисленное печатное изделие имеет свои преимущества и недостатки. Лифлет – относительно новый продукт, который с одной стороны отличается простотой. С другой – низкой стоимостью производства.

На сайте https://wellgifts.kz/liflety/ читатель сможет заказать производство лифлетов на выгодных условиях. По цене лифлет обойдётся дешевле привычного заказчику буклета, что существенно сэкономит бюджет компании. Ниже перечислим особенности лифлета, как современной печатной продукции.

Лифлет, как самый доступный продукт в полиграфии

Сырьём для производства печатного продукта является бумажный лист формата А4. В зависимости от типа заказанного лифлета, он складывается «гармошкой». Полиграфические центры готовы предложить следующие разновидности лифлетов:

«книжка»;

улитка;

окно с двумя/тремя фальцами;

евролифлет.

Выбор лифлета должен быть обоснован информацией, которую заказчик предполагает продвигать.

Лифлет «книжка» и «улитка» самые простые в изготовлении. Следовательно, и по своей закупочной стоимости будут наиболее доступны для заказчика.

Не стоит путать термины «лифлет» и «евробуклет». Эти продукты различны, хоть и имеют некоторые сходные черты. Так и у евробуклета всего два сгиба и выполняются они исключительно по вертикали.

Техническая разница между лифлетом и буклетом

Главное отличие заключено в отказе от использования скрепляющих элементов. Речь идёт о скрепках, шпильках, пружинах, клее и т.д. В действительности именно за счёт этого и достигается удешевление лифлета относительно буклета.

Необходимо подчеркнуть, что дешевизна производства лифлета отнюдь не ставит его в один ряд с листовкой.

Наряду с массовым выпуском лифлетов, предпринимаемым для информирования целевой аудитории о начале акционных предложений, скидок или распродаж, лифлеты могут быть имиджевой полиграфической продукцией.

К примеру, лифлеты часто лежат на стойках, столах компаний, участвующих в выставках и экспо.

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Короткий ролик расскажет о технических особенностях лифлетов: