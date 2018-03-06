Как сделать детскую площадку своими руками

Физическое и интеллектуальное развитие детей является залогом их здоровья. Поэтому так важно посещать детские площадки, где существует возможность позаниматься с ребенком спортом.

Сегодня существует множество проектов таких комплексов, которые направлены на различные возрастные группы и потребности детей. Качество детской площадки зависит от нескольких факторов. Как правильно организовать эту конструкцию, подробнее смотрите по ссылке.

Определяемся с местом

Детская площадка — это комплекс сооружений, которые дети могут использовать для развлечений и игр. Их безопасность является одним из самых важных факторов при строительстве таких конструкций. Поэтому при выборе места для площадки следует учитывать несколько факторов:

возможность наблюдения за детьми из дома. Поэтому желательно размещать площадку перед зданием, где легко просматриваются все участки;

климатические условия. Важно, чтобы дети не находились на сквозняках и на открытом солнце. Если у вас нет такой зоны, тогда следует дополнительно создавать ограждения для решения подобных задач.

Приступаем к сооружению

Монтаж детской площадки это сложная задача, которую не так просто решить без наличия определенного опыта. Алгоритм сооружения таких конструкций можно разбить на несколько шагов:

Планирование. На этом этапе нужно определиться с теми изделиями и конструкциями, которые нужны для ваших детей. Желательно предварительно нарисовать небольшой план, где в натуральном масштабе отметить песочницу, горку, турники и другие элементы. Важно, чтобы между этими конструкциями было достаточно много места. Это позволит детям свободно перемещаться с минимальным риском столкновений. Строительство. Начинается весь процесс с создания отдельных конструкций. Изготавливать все это можно с дерева и металла, но главное, чтобы изделия не имели острых углов, где легко повредиться. Установка. Когда элементы площадки готовы, их нужно собрать и закрепить на поверхности земли. Фиксация должна быть надежной и прочной, так как дети будут очень активно использовать все эти конструкции. По завершению работ все предметы окрашиваются в яркие цвета. Для создания более комфортных условий следует посеять стойкий к истиранию газон.

Сооружение детских площадок требует довольно много времени и усилий. Поэтому альтернативным вариантом может стать покупка и установка уже готовых элементов.