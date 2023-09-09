Как наносят логотипы на термосы

Термос с логотипом — это не просто удобный аксессуар для напитков. Он также является отличным способом прорекламировать свой бренд или донести до людей какое-либо сообщение. Но какими методами можно нанести логотип? Давайте разбираться!

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Тампопечать

Метод печати, при котором изображение переносится с печатной формы на предмет с помощью подушечки.

Тампопечать позволяет передавать мельчайшие детали логотипа.

Она идеально подходит для поверхностей, которые сложно обработать другими методами.

Преимущества:

Быстрый и экономичный способ печати для небольших и средних партий.

Отличное качество изображения.

Лазерная гравировка

Метод, при котором лазер "вырезает" или "вычерчивает" ваш логотип на поверхности термоса.

Главное преимущество — долговечность.

Такой логотип не стирается, не выцветает и выглядит стильно.

Преимущества:

Вечный логотип.

Подходит для металлических термосов.

Наклейки с УФ-печатью

Сначала создается наклейка с вашим дизайном, затем она крепится на термос и обрабатывается УФ-лампой.

УФ-печать обеспечивает яркое и четкое изображение, устойчивое к внешним воздействиям.

Преимущества:

Долговечность.

Подходит для сложных и многоцветных дизайнов.

Термотрансфер

Метод, при котором изображение переносится на термос под воздействием высокой температуры.

Позволяет получить яркие и четкие изображения.

Преимущества:

Подходит для сложных дизайнов.

Долговечное покрытие.

Вышивка

Метод нанесения изображения на мягкие чехлы или тканевые части термосов с использованием нитей.

Создает уникальный и роскошный внешний вид.

Преимущества:

Подходит для термосов с мягкими чехлами.

Долговечность и стойкость к износу.

Другие технологии

Знаете ли вы, что помимо базовых методов существуют и другие секретные приемы? В их числе:

Точечная печать — технология печати, при которой на термос наносится логотип путем "рисования" точками. Благодаря этому создаются невероятно детализированные и изысканные изображения.

3D-печать. Используя специализированные материалы, 3D-печать позволяет формировать рельефные логотипы на поверхности термоса. Почему стоит выбрать? Рельефный логотип не только выглядит впечатляюще, но и приятен на ощупь, что делает взаимодействие с продуктом более запоминающимся.

Гидропечать. Этот процесс включает в себя погружение термоса в воду с пленкой, на которой напечатан логотип. При контакте пленка обволакивает термос, передавая на него дизайн. Гидропечать дает возможность получить сложные и многоцветные дизайны, которые идеально облегают форму термоса.

Выбор метода нанесения логотипа на термос зависит от вашего бюджета, дизайна логотипа и ожидаемого результата.

Теперь, когда вы знакомы с различными методами, вы сможете сделать правильный выбор. Удачи в рекламе и промо-акциях!