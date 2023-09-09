Как наносят логотипы на термосы

Термос с логотипом — это не просто удобный аксессуар для напитков. Он также является отличным способом прорекламировать свой бренд или донести до людей какое-либо сообщение. Но какими методами можно нанести логотип? Давайте разбираться!
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Содержание
Тампопечать
Метод печати, при котором изображение переносится с печатной формы на предмет с помощью подушечки.
Тампопечать позволяет передавать мельчайшие детали логотипа.
Она идеально подходит для поверхностей, которые сложно обработать другими методами.
Преимущества:
- Быстрый и экономичный способ печати для небольших и средних партий.
- Отличное качество изображения.
Лазерная гравировка
Метод, при котором лазер "вырезает" или "вычерчивает" ваш логотип на поверхности термоса.
Главное преимущество — долговечность.
Такой логотип не стирается, не выцветает и выглядит стильно.
Преимущества:
- Вечный логотип.
- Подходит для металлических термосов.
Наклейки с УФ-печатью
Сначала создается наклейка с вашим дизайном, затем она крепится на термос и обрабатывается УФ-лампой.
УФ-печать обеспечивает яркое и четкое изображение, устойчивое к внешним воздействиям.
Преимущества:
- Долговечность.
- Подходит для сложных и многоцветных дизайнов.
Термотрансфер
Метод, при котором изображение переносится на термос под воздействием высокой температуры.
Позволяет получить яркие и четкие изображения.
Преимущества:
- Подходит для сложных дизайнов.
- Долговечное покрытие.
Вышивка
Метод нанесения изображения на мягкие чехлы или тканевые части термосов с использованием нитей.
Создает уникальный и роскошный внешний вид.
Преимущества:
- Подходит для термосов с мягкими чехлами.
- Долговечность и стойкость к износу.
Другие технологии
Знаете ли вы, что помимо базовых методов существуют и другие секретные приемы? В их числе:
- Точечная печать — технология печати, при которой на термос наносится логотип путем "рисования" точками. Благодаря этому создаются невероятно детализированные и изысканные изображения.
- 3D-печать. Используя специализированные материалы, 3D-печать позволяет формировать рельефные логотипы на поверхности термоса. Почему стоит выбрать? Рельефный логотип не только выглядит впечатляюще, но и приятен на ощупь, что делает взаимодействие с продуктом более запоминающимся.
- Гидропечать. Этот процесс включает в себя погружение термоса в воду с пленкой, на которой напечатан логотип. При контакте пленка обволакивает термос, передавая на него дизайн. Гидропечать дает возможность получить сложные и многоцветные дизайны, которые идеально облегают форму термоса.
Выбор метода нанесения логотипа на термос зависит от вашего бюджета, дизайна логотипа и ожидаемого результата.
Теперь, когда вы знакомы с различными методами, вы сможете сделать правильный выбор. Удачи в рекламе и промо-акциях!