Как делается тиснение визиток фольгой

С древних лет людям известно тиснение с использованием фольги. И сегодня этот метод пользуется большой популярностью среди потребителей. Печать премиум визиток с тиснением фольгой выполняет компания Максицвет.

Разновидности тиснения

В современном мире известно две разновидности тиснения при помощи фольги.

Это может быть холодное либо горячее тиснение. Горячее используют на материалах и предметах, которые обладают особенностью выдерживания большого температурного режима. Но если материал не устойчив к влиянию высокого температурного режима, то рекомендовано применять холодное тиснение фольгой.

В процессе горячего тиснения применяют пресс, а также специально предназначенные штампы на той стороне, где будет размещаться материал для тиснения, то есть фольга. После специальное клише закрепляется.

Клише создано из металла. Оно, в зависимости от используемого материала, может разогреваться до температурных показателей в 120 – 150 градусов.

Лишь потом следует намотать фольгу. Надпись либо же изображение остаётся на готовом изделии в зеркальном отражении. А вот холодный тип тиснения осуществляется при помощи ультрафиолетовой лакировки.

Фольгирование изделия

Основным преимуществом этого метода является меньшая простота при исполнении.

Тиснение при помощи фольги на бумаге имеет некоторые отличия. В процессе создания применяются немного иные материалы. Основным элементом принято считать ламинатор, который предварительно разогревается.

Сначала изображение наносится на бумагу при помощи принтера лазерного типа, а после в него вставляется фольга. К тонеру её крепят при заданных температурных показателях.

Поверхность исходного материала должна быть идеально гладкой. Чаще всего для такого метода применяется бумага либо же картон. А вот для картинок, где будут присутствовать мелкие элементы или же изменяться оттенки, такой тип не рекомендован. Само изображение получится плохим, а фрагменты – размытыми.

При печати визиток чаще всего применяют холодный метод тиснения фольгой. Нагрева штампов в этом случае не требуется. Время проведения процедуры холодного тиснения гораздо меньше, нежели – горячего.

Если на бумаге будут выпуклости, то метод использовать не актуально. Следует отметить, что стоимость подобной услуги будет приемлемой для многих. В процессе должен быть использован специально предназначенный клеевой состав. Сегодня большую популярность набирает голографическая фольга.