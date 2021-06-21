Сегодня наружная реклама преимущественно используется для повышения узнаваемости бренда или конкретного продукта. Оптимальной конструкцией для наружной рекламы остаётся лайтбокс. Он обеспечивает рекламное продвижение не только в дневные часы, но и ночью за счёт установленного светового оборудования. Лайтбоксы могут быть выполнены из различных материалов. От выбранного сырья напрямую зависит возможность применения (под открытым небом или внутри помещений) и сроки эксплуатации рекламной конструкции.

Вывески нередко воплощаются при помощи объёмных букв. Они также располагают осветительными элементами (светятся в темноте). В производстве объёмных букв используются на 80% те же материалы, что и при создании лайтбоксов.

Какой материал лучше для производства лайтбокса?

На практике рекламщики применяют следующие материалы:

ПВХ (пластик);

алюминий;

оцинкованная сталь;

оргстекло;

поликарбонат;

транслюцентная баннерная ткань;

алюкобонд;

дибонд.

Пластик применяется для создания самого короба лайтбокса. Привлекательность пластика заключается в его ценовой доступности и относительной лёгкости. Такие лайтбоксы легко можно размещать не только на полу, но и на стенах (оказывают минимальную нагрузку).

Алюминиевые лайтбоксы лучше сопротивляются агрессивным проявлениям окружающей среды (дождь, снег, температурные перепады). Но алюминий стоит дороже пластика.

Когда требуется по-настоящему высокая прочность лайтбокса, рекламщики используют каркас из профильной трубы, оформленный оцинкованной сталью. Рекламная поверхность (там, где располагается изображение компании или продукта) выполняется из оргстекла, поликарбоната или транслюцентной баннерной ткани. +

Материалы для объёмных букв

Нередко светящиеся объёмные буквы выполняются из обыкновенного акрила. Этот материал доступен, но недостаточно прочен, если сравнивать его с поликарбонатом. Если же функция свечения в темноте необязательна (часто буквы лишь подсвечивают светодиодной лентой по контуру), выполнить их можно из алюкобонда или дибонда.

Преимуществом данных материалов является их лёгкость и способность к изгибанию. Это открывает широкие возможности для создания оригинальных вывесок.

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Полезная инструкция для тех, кто планирует сэкономить на наружной рекламе: