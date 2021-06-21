Лайтбоксы и объемные буквы - что это за вывески и как их изготавливают? Обозначен используемый спектр материалов.
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Лайтбоксы и объемные буквы — что это за вывески и как их изготавливают?

21 июня 2021

Сегодня наружная реклама преимущественно используется для повышения узнаваемости бренда или конкретного продукта. Оптимальной конструкцией для наружной рекламы остаётся лайтбокс. Он обеспечивает рекламное продвижение не только в дневные часы, но и ночью за счёт установленного светового оборудования. Лайтбоксы могут быть выполнены из различных материалов. От выбранного сырья напрямую зависит возможность применения (под открытым небом или внутри помещений) и сроки эксплуатации рекламной конструкции.

Вывески нередко воплощаются при помощи объёмных букв. Они также располагают осветительными элементами (светятся в темноте). В производстве объёмных букв используются на 80% те же материалы, что и при создании лайтбоксов.

Какой материал лучше для производства лайтбокса?

Какой материал лучше для производства лайтбокса?

На практике рекламщики применяют следующие материалы:

  • ПВХ (пластик);
  • алюминий;
  • оцинкованная сталь;
  • оргстекло;
  • поликарбонат;
  • транслюцентная баннерная ткань;
  • алюкобонд;
  • дибонд.

Пластик применяется для создания самого короба лайтбокса. Привлекательность пластика заключается в его ценовой доступности и относительной лёгкости. Такие лайтбоксы легко можно размещать не только на полу, но и на стенах (оказывают минимальную нагрузку).

Алюминиевые лайтбоксы лучше сопротивляются агрессивным проявлениям окружающей среды (дождь, снег, температурные перепады). Но алюминий стоит дороже пластика.

Когда требуется по-настоящему высокая прочность лайтбокса, рекламщики используют каркас из профильной трубы, оформленный оцинкованной сталью. Рекламная поверхность (там, где располагается изображение компании или продукта) выполняется из оргстекла, поликарбоната или транслюцентной баннерной ткани. +

Материалы для объёмных букв

Материалы для объёмных букв

Нередко светящиеся объёмные буквы выполняются из обыкновенного акрила. Этот материал доступен, но недостаточно прочен, если сравнивать его с поликарбонатом. Если же функция свечения в темноте необязательна (часто буквы лишь подсвечивают светодиодной лентой по контуру), выполнить их можно из алюкобонда или дибонда.

Преимуществом данных материалов является их лёгкость и способность к изгибанию. Это открывает широкие возможности для создания оригинальных вывесок.

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