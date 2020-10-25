Лайтбоксы являются современным методом для оформления интерьерной и наружной рекламы. У текстильных лайтбоксов присутствует большое количество положительных качеств, среди которых простота и лёгкость монтажа, привлекательный внешний вид и продолжительный период эксплуатации конструкции.

Эффективность подсвечиваемых с внутренней стороны вывесок довольно высокая. Подобные конструкции способны привлекать к себе внимание как в светлое время суток, так и в тёмное. Лайтбокс вывеска из текстиля может быть заказана на сайте компании magstor.ru.

Текстильные лайтбоксы включают в свой состав каркас, состоящий из профиля хорошей прочности. Внутри приспособления имеется начинка из светодиодов или же иных осветительных приспособлений. А вот сам текстиль должен пропускать световой поток. Он размещён сверху. На материал нанесено изображение рекламного характера.

Также к преимуществам светового текстильного короба относят:

Возможность создания разнообразных габаритов короба. Это может быть как несколько сантиметров, так и метров.

На большинстве конструкций изображение можно менять.

Для привлечения информации может наноситься картинка с текстовым сопровождением.

Световое пятно весьма большое, что помогает привлекать к себе внимание.

Вся поверхность короба может освещаться.

Благодаря текстильным лайтбоксам существенно возрастает количество потребителей.

Разновидности

Наиболее популярным осветительным прибором являются светодиодные лампы. Благодаря им электрическая энергия экономится. Подобная подсветка может быть использована на протяжении длительного периода беспрерывно. При этом тканевое полотно не подвергается деформации.

Все лайтбоксы с текстильным материалом можно подразделить на несколько разновидностей:

Односторонние можно монтировать к стенам здания как с внутренней, так и с внешней стороны.

У двусторонних присутствует две лицевые стороны. Электроника размещена внутри короба.

Текстильные напольные лайтбоксы включают в конструкцию ножки, созданные из акрила или же из металла. Довольно часто эта конструкция применяется в качестве информационного носителя на выставках и прочих мероприятиях.

Интерьерные лайтбоксы произведены из очень тонкого профиля.

Фигурные варианты имеют отличия по форме. Вывеска может быть круглой или же треугольной.

Такие лайтбоксы помогают производителю привлечь к себе максимум внимания.