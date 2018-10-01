Наружная реклама является одним из самых эффективных способов продвижения любого бизнеса. Настоятельно не рекомендуется использовать как можно больше направлений в наружной рекламе. Если говорить о применении наружной рекламы в городе, то в последнее время большую популярность снискали лайтбоксы. Это рекламные конструкции, которые продолжают выполнять свою функцию даже в ночное время суток. В отличие от стритлайнов, они более эффективны, хоть и более требовательны в обслуживании. Нет ничего удивительного в том, что всё больше и больше предпринимателей хотят применить лайтбоксы в собственном рекламном продвижении.
Располагаться означенные конструкции могут практически всюду (и снаружи помещения, и внутри). Договориться о расположении лайтбокса несложно. Значительно сложнее произвести его (он должен отвечать определённым техническим требованиям). Наружная реклама в Новосибирске выполняется на профессиональном, высоком уровне. Компания «Вавилон» может предложить собственные услуги по производству световых коробов и других наименований наружной рекламы.
Что потребуется для самостоятельного создания лайтбокса?
Походы могут быть различными, но уместнее всего использовать нижеприведённый за счёт своей доступности и простоты. Для самостоятельного создания лайтбокса придётся использовать следующие материалы:
- алюминиевый профиль AluBox (он достаточно широк, чтобы внутри создаваемой конструкции разместить всё необходимое);
- пластиковые уголки (соединительные элементы для профиля);
- вспененный пластик (выполняет роль дна в лайтбоксе);
- акриловое стекло;
- ЭПРА (электронный балласт);
- люминесцентные или светодиодные лампы (количество зависит от объёма лайтбокса).
Сборку начинаем с монтажа алюминиевого профиля. Собираем его при помощи пластиковых уголков. Для их закрепления уместнее всего применять обыкновенные саморезы (доступны в любом отделе метизов). Если предполагается использовать лайтбокс на улице, применяйте только оцинкованные саморезы.
Собрав короб, размещаем в нём вертикальные алюминиевые планки. Они будут служить для закрепления люминесцентных источников света. ЭПРА располагаем прямо по центру.
Проверка функционирования и финишный этап сборки
Подключив ЭПРА, рекомендуется сразу же проверить работоспособность источников света. Далее дело остаётся за малым – на акриловое стекло, предварительно вырезанное под размер лайтбокса, наклеиваем информационный стикер (именно он и несёт основную рекламную нагрузку).
Стеклом закрываем верхнюю часть лайтбокса. Для монтажа стекла допускается применять специальный крепёж. Он позволяет аккуратно устанавливать и демонтировать акриловое стекло.
Созданный лайтбокс готов к установке.
В видео показано наглядное создание лайтбокса своими руками: