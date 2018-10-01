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Как сделать лайтбокс своими руками?
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Наружная реклама является одним из самых эффективных способов продвижения любого бизнеса. Настоятельно не рекомендуется использовать как можно больше направлений в наружной рекламе. Если говорить о применении наружной рекламы в городе, то в последнее время большую популярность снискали лайтбоксы. Это рекламные конструкции, которые продолжают выполнять свою функцию даже в ночное время суток. В отличие от стритлайнов, они более эффективны, хоть и более требовательны в обслуживании. Нет ничего удивительного в том, что всё больше и больше предпринимателей хотят применить лайтбоксы в собственном рекламном продвижении.

Располагаться означенные конструкции могут практически всюду (и снаружи помещения, и внутри). Договориться о расположении лайтбокса несложно. Значительно сложнее произвести его (он должен отвечать определённым техническим требованиям). Наружная реклама в Новосибирске выполняется на профессиональном, высоком уровне. Компания «Вавилон» может предложить собственные услуги по производству световых коробов и других наименований наружной рекламы.

Что потребуется для самостоятельного создания лайтбокса?

Что потребуется для самостоятельного создания лайтбокса?

Походы могут быть различными, но уместнее всего использовать нижеприведённый за счёт своей доступности и простоты. Для самостоятельного создания лайтбокса придётся использовать следующие материалы:

  • алюминиевый профиль AluBox (он достаточно широк, чтобы внутри создаваемой конструкции разместить всё необходимое);
  • пластиковые уголки (соединительные элементы для профиля);
  • вспененный пластик (выполняет роль дна в лайтбоксе);
  • акриловое стекло;
  • ЭПРА (электронный балласт);
  • люминесцентные или светодиодные лампы (количество зависит от объёма лайтбокса).

Сборку начинаем с монтажа алюминиевого профиля. Собираем его при помощи пластиковых уголков. Для их закрепления уместнее всего применять обыкновенные саморезы (доступны в любом отделе метизов). Если предполагается использовать лайтбокс на улице, применяйте только оцинкованные саморезы.

Собрав короб, размещаем в нём вертикальные алюминиевые планки. Они будут служить для закрепления люминесцентных источников света. ЭПРА располагаем прямо по центру.

Проверка функционирования и финишный этап сборки

Проверка функционирования и финишный этап сборки

Подключив ЭПРА, рекомендуется сразу же проверить работоспособность источников света. Далее дело остаётся за малым – на акриловое стекло, предварительно вырезанное под размер лайтбокса, наклеиваем информационный стикер (именно он и несёт основную рекламную нагрузку).

Стеклом закрываем верхнюю часть лайтбокса. Для монтажа стекла допускается применять специальный крепёж. Он позволяет аккуратно устанавливать и демонтировать акриловое стекло.

Созданный лайтбокс готов к установке.

В видео показано наглядное создание лайтбокса своими руками:

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