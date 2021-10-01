Чем занимается стоматолог-ортодонт

Стоматология – направление медицины, которое очень быстро развивается, создавая все новые и новые направления. Детская стоматология, хирургия и сравнительно молодое направление – ортодонтия, которое тоже развивается семимильными шагами. Рассмотрим кто же такой врач-ортодонт и чем он занимается.

Специфика деятельности стоматолога-ортодонта

Если коротко и понятно, то это врач, который занимается исправлением прикуса и формированием красивой улыбки у людей.

Неровные зубы – это не только эстетика, но еще и здоровье. Ведь те зубы, что выросли некорректно формируют положение других костей в черепе, что может создавать массу проблем, каких как головне боли, проблемы с осанкой и даже зрением.

Поэтому, если имеются явные дефекты улыбки, следует обратиться к ортодонту. Стоматолог помогает решить ряд проблем с зубами:

Врожденные дефекты, когда у детей по необъяснимым причинам вырастают неровные зубы и явно мешают. Формирование зачатков зубов происходят еще на этапе внутриутробного развития.

Приобретенные дефекты в ходе каких-либо травм и неприятных событий.

Генетические особенности, передаваемых из поколения в поколения. Например, щель между зубами, или глубокий прикус.

Все это способна исправить ортодонтия. Самое главное, вовремя обратиться к врачу. Современные специалисты работают с людьми любого возраста и различными проблемами.

Как работает ортодонт

Так как ортодонтия – это направление стоматологии, то и работа ортодонта строится во взаимосвязи с коллегами.

Прежде всего стоматолог-терапевт производит профилактический осмотр на предмет наличия зубного камня, кариеса и иных заболеваний. После диагностики производит необходимое лечение и только потом выписывает направление к врачу-ортодонту.

Грамотный специалист создает снимки, делает осмотр и объясняет пациенту подробности и тактику дальнейшего лечения.

Врач может назначить лечение брекетами или же простую гимнастику, если речь идет о детях и подростках. Для более взрослого поколения решения как правило кардинальные и более серьезные, вплоть до хирургического вмешательства.

Эти случаи, естественно, индивидуальные и применяются редко. В любом случае, при серьезных нарушениях челюстного аппарата, затягивать с походом к врачу-ортодонту не нужно. Важно определиться с клиникой, специалистом и отправляться на прием в ближайшее время.