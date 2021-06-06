Какие сухие корма для собак предлагает бренд Josera?

Продолжительность и качество жизни домашнего питомца (кошек, собак) во многом зависит от подобранного рациона. Обратим внимание, что в течение жизни организм животного претерпевает серьёзные изменения. Важно обеспечить корректный баланс БЖУ, полезных микроэлементов для конкретного возраста. Производитель элитных кормов Josera зарекомендовал себя с лучшей стороны. Немецкий бренд уже более 70 лет снабжает любимых питомцев человека полезными кормами.

На сайте https://petko.com.ua/suhoy-korm-dlya-sobak/c385/brend-values-josera/ Вы сможете приобрести корм для собак (широкий ассортимент). Ниже обозначим особенности кормов и их доказанную пользу.

Корма для собак, которые присутствуют в линейке бренда на постоянной основе

Josera предлагает следующие смеси:

низкопротеиновые;

гипоаллергенные;

для крупных пород;

для карликовых пород;

для активных собак;

для молодых собак;

для щенков.

Такой ассортимент гарантированно позволит обеспечить питомца всем необходимым. Напомним, что сухой корм наиболее привлекателен с точки зрения отсутствие негативных нагрузок на пищеварительный тракт животного.

Все корма прошли многократные лабораторные исследования.

За безопасность продукта можно не беспокоится. В его составе отсутствуют не только химические ароматизаторы, но и ГМО-ингредиенты.

Отсутствие консервантов + защита от аллергических реакций

Исключительно натуральные компоненты в кормах гарантируют невозможность острых кризисов, связанных с отёком гортани, лёгких животного. Минусом может считаться относительно непродолжительный срок хранения корма (в сравнении с аналогами, в составе которых присутствуют консервирующие добавки).

Однако в погоне за абсолютной безопасностью пищи для животного приходится чем-то жертвовать.

Бренд Josera (Йозера) присутствует на рынке весьма продолжительный период. Продукция распространяется по всему миру. Покупатели оставляют преимущественно положительные отзывы.

Каждый вариант корма положительным образом сказывается на укрепление иммунной системы животного.

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В видео разбирается состав кормов Josera (во всех линейках):