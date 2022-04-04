Что нужно брать с собой в СПА салон
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Что нужно брать с собой в СПА салон

4 апреля 2022

СПА-салоны пусть не очень стремительно, но становятся популярными и у широких масс. Про то, что нужно отдыхать, расслабляться, устраивать своему телу и душе перезагрузку – это нормально и хорошо. И каждый человек имеет на это право. Поэтому необязательно наличие какого-то повода, чтобы позволить себе такой отдых. Да, это не бесплатно, но полностью окупает себя, так как процедура способствует физическому и эмоциональному расслаблению.

Это возможность, не покидая свой город, не отлучаясь от обыденной жизни на длительный срок, качественно отдохнуть. Те, кто давно не был в СПА или планирует посетить в первый раз, не знают, что нужно брать с собой в СПА. По выгодной цене купить подарочный сертификат в СПА можно на сайте спа-центра Релаксия в Москве.

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Что потребуется в СПА-салоне

Так как это процедуры, связанные с массажем, ванными, обертыванием и так далее., нужно будет раздеваться.

Но, не оставаться же голым не этот период. Поэтому купальник и плавки точно потребуются, как минимум. Также необходимо взять с собой:

  • Халат
  • Полотенце
  • Одноразовая шапочка
  • Одноразовые тапочки
  • Предметы личной гигиены (можно одноразовые).

Также можно захватить с собой какой-нибудь увлажняющий крем или молочко, которым человек обычно пользуется.

Ведь в СПА многие процедуры водные. Какими бы они не были полезными, сразу после процедуры кожа может быть очень сухой. Крем или молочко быстро приведут ее в чувства.

Также нельзя забывать про деньги или банковскую карту, чтобы расплатиться за услуги или сертификат, если поход в СПА был подарком.

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Обязательно ли брать все это с собой

Не всегда это требуется. Все зависит от салона, его уровня, ценовой категории. Есть очень дорогие СПА-салоны, где услуга предоставляется «под ключ» и в стоимость включены все необходимые расходные материалы.

Эти моменты, если информация не прописана на сайте, лучше уточнить с менеджером, предварительно позвонив перед походом в салон.

Иногда, даже если все предоставляется, многие клиенты не хотят пользоваться этим и берут свое. Например, они не хотят пользоваться полотенцами и халатами, предпочитают взять с собой.

А вот на счет одноразовых тапочек и других принадлежностей, можно использовать те, что выдадут. Ведь они стопроцентно безопасные. Никто до и после их использовать не будет. Предварительная подготовка позволит ничего не забыть, расслабиться и по-настоящему отдохнуть, ни о чем не беспокоясь.

Разумеется, важно выбрать хороший салон, чтобы все было на высшем уровне.



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